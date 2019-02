Libidoul la femei: 4 cauze care reduc pofta de AMOR

Multi cercetatori sugereaza ca undeva intre 6 si 30 de luni, relatiile trec de la pasiune la compasiune, mai multa afectiune decat dorinta de a smulge hainele de pe partener. Ar trebui sa-ti invinovatesti sotia pentru faptul ca nu mai este la fel de dornica precum inainte? Nu neaparat.

In general, femeile care au inca de la inceput un apetit sexual redus, o apropiere emotionala mai profunda va micsora si mai mult dorinta pentru sex. Insa nici tu nu faci prea multe pentru a imbunatati situatia.

In continuarea vom prezenta cele mai rele lucruri pe care tu le faci si care scad reduc si mai mult libidoul sotiei tale.

Asigura-te ca vei scapa de aceste obiceiuri, iar viata voastra sexuala va deveni mai activa.

Libidoul la femei scade in cazul in care partenerul nu este atent la modul in care arata

Barbatii casatoriti incep sa nu mai observe daca sotia si-a facut unele modificari din punct de vedere al look-ului, astfel incat si dorita ei incepe sa scada. Solutia este simpla: in fiecare zi poti sa-ti complimentezi sotia si sa-si spui cat este de sexi.

Trebuie sa stii ceva despre libidoul la femei: incepe sa scade daca pui presiune

Nu trebui sa-ti faci griji si s-o intrebi mereu daca a avut orgasm. Ramai relaxat si focuseza-te pe atingeri. Acest lucru ridica presiunea si de pe umerii tai. Sexul de calitate inseamna conexiune si satisfactie senzuala si nu cat de multe orgasme a experimentat partenera. In plus, relaxarea face minuni si in cazul erectiei.

