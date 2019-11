LIGA CAMPIONILOR. Un copil de mingi a dat pasa decisivă la golul egalizator al lui Tottenham. Însuşi Jose Mourinho l-a felicitat VIDEO

LIGA CAMPIONILOR. "Îmi plac băieţii de mingi inteligenţi, aşa cum am fost şi eu. Am fost un băiat de mingi strălucitor, atunci când eram copil. Iar acest băiat a fost strălucitor astăzi", a declarat Jose Mourinho, pentru postul BT Sport, care a postat pe Twitter un filmuleţ cu momentul respectiv.

Puştiul felicitat de Jose Mourinho i-a transmis rapid balonul lui Serge Aurier, care a prins pe picior greşit apărarea greacă, aruncând mingea către fostul său coechipier de la PSG, Loucas Moura, a cărui centrare perfectă în careu a fost fructificată de Harry Kane, autorul golului de 2-2, în minutul 50, după ce Tottenham a fost condusă cu 2-0.

Citeşte şi LIGA CAMPIONILOR. Robert Lewandowski, cea mai rapidă cvadruplă din istorie. A marcat patru goluri în 15 minute

"El a citit bine jocul, a înţeles jocul şi a oferit o pasă decisivă importantă. Este un moment frumos pentru el, nu îl va uita niciodată" a adăugat antrenorul portughez.

Victoria cu 4-2 i-a permis lui Tottenham să-şi asigure biletul pentru optimile de finală.

Pasa de gol a copilului de mingi:

No lance do gol de empate do Tottenham, Mourinho grita para Aurier "go...go...go.." e bate palmas para que ele cobre rapidamente o lateral para Lucas Moura, na sequência, sai a jogada que resulta no empate dos Spurs.pic.twitter.com/b9HHHiprvg