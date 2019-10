Articol publicat in: Sport

Lionel Messi a primit a şasea Gheată de Aur

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Lionel Messi, starul lui FC Barcelona, a primit, miercuri, pentru a şasea oară, Gheata de Aur, trofeu atribuit celui mai bun marcat din campionatele europene. Lionel Messi a înscris de 36 de ori în sezonul trecut şi a primit trofeul din mâinile băieţilor lui, Thiago şi Mateo, la ceremonie fiind prezenţi şi coechipierii săo, Luis Suarez şi Jordi Alba. Lionel Messi, desemnat Jucătorul Anului de FIFA. Este pentru a şasea oară când primeşte trofeul Pentru Lionel Messi este al treilea an consecutiv când este recompensat cu acest trofeu, celelalte trei fiind primite în 2010, 2012 şi 2013. loading...

