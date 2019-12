LISTA CASTIGATORI "Lozul Anului Nou"

Loteria Română a anunțat premii semnificative, pentru extragerile din noaptea de Revelion. Românii pot completa un bilet cu numerele pe care le consideră norocoase, până la data de 31 decembrie 2019.

Marti, 31 decembrie a.c., are loc extragerea pe baza de lozuri necastigatoare „Lozul Anului Nou". Pentru aceasta s-au pus in joc 2 castiguri constand in cate un autoturism. Aceasta extragere va fi transmisa, de asemenea, in direct, pe postul de televiziune Romania Tv, in cadrul emisiunii „ROMÂNII AU NOROC".

LOTO 31 DECEMBRIE 2019. Trageri speciale de anul NOU. REZULTATE LOTO cu premii spectaculoase

Marti, 31 decembrie a.c., Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana va organiza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 500.000 de lei

Joker – 200.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei