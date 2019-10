Articol publicat in: Societate

Lista lui Dincă, cui i-a mulţumit monstrul de la Caracal, după audieri. Cine sunt cele patru personaje cheie

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Noi detalii șocante ies la iveală despre audierile în cadrul căroră Gheorghe Dincă a mărturisit că le-a omorât pe Alexandra și pe Luiza. La finalul declarației, monstrul din Caracal ar fi fost întrebat cui vrea să mulțumească, scriu cei de la Adevărul. Patru oameni s-au aflat pe lista lui Gheorghe Dincă: primul său avocat, ofițerul IGPR care l-ar fi convins să mărturisească, procurorul șef al DIICOT Craiova și un poliţist la arestul IPJ Dolj. BOGDAN ALEXANDRU a fost primul avocat desemnat din oficiu să-l apere pe Gheorghe Dincă. Acesta a fost cel care a vorbit prima dată cu Dincă, a fost de faţă când acesta a semnat declaraţia în care susţinea le-ar fi ucis pe cele două fete. DANIEL BARBU este poliţistul desemnat de IGPR să participe la anchetă. Pe data de 28 iulie a avut o discuție privată cu Gheorghe Dincă, în curtea casei din Caracal, Dincă i-a mărturisit crimele. Citeşte şi Bunicul Luizei, acuze halucinante: "Procurorul Vasilescu îmi spunea - acum te arestez dacă vreau" IONUȚ SPIRIDON este procurorul şef al DIICOT Craiova, superiorul lui Liviu Vasilescu, cel care a instrumentat dispariţia Luizei Melencu. Spiridon ştia că procurorul Vasilescu avea la dosar maşina în care fata urcase pe data de 14 aprilie, însă a susţinut că în ciuda investigaţiilor întreprinse nu s-a reuşit identificarea numărului de înmatriculare şi, implicit, proprietarul autoturismului. Ultimul căruia i-a mulţumit Gheorghe Dincă este Barbu Nicolae, poliţist la arestul IPJ Dolj.

