GUVERNUL ORBAN este conturat, cine ocupă ministerele de forţă. Schimbări de ultimă oră, Iohannis participă la discuţii

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 41 min) // Sursa: romaniatv.net Premierul desemnat, noi discutii cu liberalii! Liderii PNL se reunesc la sediul partidului pentru a lucra la programul de guvernare mai ales la modificările cerute partidele care care susține guvernul. În aceleași timp, vor fi discuții și pe numirile din viitorul Guvern. Klaus Iohannis participă la discuţii. Foto: facebook.com Ludovic Orban a negociat cu partenerii de la moţiunea de cenzură pentru susţinerea în Parlament, iar sâmbătă definitivează în partid schiţa noului guvern, în speranţa că acesta va primi girul parlamentarilor. Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat că România are nevoie de un guvern care să asigure stabilitate şi să elaboreze bugetul pentru 2020. Orban a afirmat că este deschis ideii de a se organiza alegeri anticipate, dar trebuie acord politic în acest sens, astfel încât să existe garanţia că ţara nu va fi aruncată în criză. Orban a anunţat că, la finalul celei de-a doua runde ne negocieri pe care o va avea cu partidele parlamentare, va depune lista de miniştri şi Programul de Guvernare, urmând să respecte termenul de zece zile pentru prezentarea în faţa Parlamentului pentru votul de învestitură. România TV a aflat cum arată viitoul guvern: PREMIER: LUDOVIC ORBAN

Vicepremier: Raluca Turcan

1. Ministerul Dezvoltării - Laurențiu Leoreanu

2. Ministerul Interne - Marcel Vela/Ion Ștefan

3. Ministerul Educației, Cercetării și Sportului - Marilen Pirtea

4. Ministerul Sănătății - Vasile Rîmbu

5. Ministerul Finanțelor - Florin Cîțu/Bogdan Huțucă

6. Ministerul Externe - Bogdan Aurescu

7. Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor - Lucian Bode

8. Ministerul Agriculturii - Emil Dumitru

9. Ministerul Apărării - Nicolae Ciucă

10. Ministerul Justiției - Ioan Cupșa/independent

11. Ministrul Culturii - Sergiu Nistor|Gigel Știrbu

12. Ministerul Muncii - Violeta Alexandru

13. Ministerul Energiei și Economiei, IMM-uri - Virgil Popescu

14. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Cristian Chirteș

15. Ministerul Fondurilor Europene - Bogdan Glăvan

16. Ministerul Tineretului și Sportului - Gabriel Toncean Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Odată cu depunerea jurământului de învestitură în faţa preşedintelui Iohannis, noul Guvern îţi poate începe activitat Întrebat, miercuri seară, despre "planul PSD" de a tergiversa numirea lui ca premier, Orban a spus: "Eu sunt foarte optimist şi încrezător, sunt convins că ne-am testat colaborarea cu partenerii în succesul moţiunii de cenzură (...) Pot să vă spun de acuma că numărul parlamentarilor care susţin Guvernul a crescut semnificativ faţă de cele 238 de voturi care au fost înregistrate". Orban a mai spus că sunt deja 15 parlamentari care nu au votat moţiunea de cenzură, dar şi-au exprimat dorinţa de a susţine Guvernul, fiind vorba de independenţi, de la ALDE, de la minorităţi. Premierul desemnat, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, că s-a înţeles cu liderii USR, cu care a discutat despre proiectele importante pentru cele două partide. ”Contez pe susţinerea USR pentru învestirea Guvernului”, a spus Orban, care a vorbit despre un parteneriat ”onest” între PNL şi USR care au luptat împotriva PSD. ”Din punctul meu de vedere mi s-a părut că ne-am înţeles”, a spus Ludovic Orban, după întâlnirea cu reprezentanţii USR. Întrebat dacă USR a dat asigurări ca va vota învestirea Guvernului, Orban a spus: ”Deocamdată nu am ajuns...Am stabilit că vom avea o a doua întâlnire, când vom face a doua rundă de negocieri, cel mai probabil în cursul zilei de marţi”. loading...

