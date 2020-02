ÎNREGISTRARE-BOMBĂ despre fetele traficate în Italia: "Aoleo, e belea. E belea!" AUDIO

Unde l-ai văzut pe băiatul ăsta?

VIOLETA: La Foggia.

ROCCO: În ce an?

VIOLETA: Anul să fie 2013-2014, ceva de genul. Nu îmi aduc aminte, sunt atâția ani care au trecut, dar oricum l-am recunoscut în momentul în care l-ați arătat, cum îl chema Nelu. Nu îl cheamă Nelu. Pe ăsta îl cheamă Adrian și-l cunosc din Foggia. Era mai slab, mai prăpădit, acum s-a îngrășat, mă rog, au trecut atâția ani, dar eram foarte sigură că îl cheamă Adrian. După am văzut la România TV că au dat pe post la noi în România și am văzut că el avea documente false deja din perioada aceea. Eram sigură, juram că ăla e Adrian și e Adrian pe care eu îl cunoscusem în anul 2013-2014 în Foggia la stațiune. Apoi îl vedeam, pentru că eu la vremea aia lucram în Foggia, acum bineînțeles am plecat că în Foggia oricum nu mai era de făcut nimic și nu mai stau în Foggia de mult timp și îl vedeam tot timpul unde e parcul în centrul Foggiei mereu agitat, mereu ”Dă-mi și mie o țigară.” ... mereu așa să mă... mă rog, ne cunoscusem într-o conjunctură....

ÎNREGISTRARE-BOMBĂ! Reţeaua traficului de la Caracal. Individul prins pe aeroport cu poza Luizei în bagaj VIDEO



2,14 ROCCO: În ce sens agitat?

VIOLETA: În sensul de parcă se ferea de ceva, parcă îi era tot timpul frică de ceva, speriat, da, până într-o zi în care îl văd cu o doamnă, nu pot să îi zic domnișoară, că nu era chiar mică de vârstă, avea o vârstă...femeia aia la un moment dat am văzut-o și bătută, neagră la ochi și mergea tot timpul împleticindu-se, ori era beată, ori era drogată.

ROCCO: Asta înseamnă că Adrian, că după aia se numește cu numele adevărat Nelu, a lucrat cu prostituția la Foggia?

VIOLETA: Da, da, păi se știa că pe aia o băga la produs să îi scoată un pachet de țigări, să îi scoată, mă rog, să îi scoată ziua să trăiască, eu știu?! Probabil că nu doar pe femeia aia o avea, după aia s-a extins băiatul că a văzut că se scot bani, după aia noi am aflat așa ca între prieteni în Foggia că se ocupa cu prostituția, că avea fete. Mai ales că eu locuiam atunci la o, cum să zic, la țară, la periferia Foggiei unde acolo erau tot timpul prostituate.

ROCCO: Am înțeles ce vrei să spui. Ăsta a locuit la țară unde erau prostituate pe drum, unde sunt prostituate pe drum, acum am înțeles.

VIOLETA: Da,da.

ROCCO: Era periculos, era agresiv? Cum era ca persoană?

VIOLETA: Cu mine nu, nu, că îl lua mama BIIIP, nu voiam să am de-a face cu el, pentru că am și eu o vârstă, nu mă trăgeam de pantaloni cu el, adică nu îi permiteam glume de genul ăsta. Ți-am zis ”Dă-mi o țigară, dă-mi nu știu ce” și zic băi, eu cu persoanele respective nu pot să am de-a face, eu sunt o femeie care muncește, care își câștigă pâinea, nu trebuie să mă învârt în jurul persoanelor de genul respectiv. L-am ținut departe, dar el tot timpul încerca să mă contacteze. L-am văzut că umbla cu acea femeie, am auzit apoi printre prieteni că era polacă. Și zic ”vai de criza ei de polacă că a ajuns pe mâna ăstora, uite, ori e bătută, ori e drogată și trebuie să stea pe stradă din cauza ăstora”. Normal că mi s-a făcut milă de ea, dar nici nu aveam cu ce să o ajut, că dacă aveam o putere o luam la mine acasă, ”stai aici, fată, și iți găsesc serviciu, trăiește”.

ROCCO: Putem spune cu siguranță că domnul ăsta Nelu, care e în acte Adrian, s-a ocupat de prostituție în Foggia în anul 2013-2014?

VIOLETA: Da,da, da și el deja avea documentele alea, care de fapt, eu nu știam 5,28 BIIPPP de documente avea el în buzunar. Dar el se prezenta deja în perioada aia Adriano. Prietenul meu care mi l-a arătat l-am întrebat ”ăsta e Adriano ăla?” ”Da.”. Și l-a recunoscut în video tău până să îl dai tu pe post în România. El a fost în Foggia și deja se ocupa cu găinării din astea.

ROCCO: Sunt multe fete care se prostituează acolo la Foggia românce pe drum?

VIOLETA: Aoleu, e belea. E belea!

ROCCO: El a povestit că în 2013-2014 s-a certat rău cu Gheorghe Dincă la Bari pentru o fată. Asta înseamnă că dacă el lucra la prostuție, Dincă lucra la prostituție, asta înseamnă că ei s-au cunoscut cu adevărat. Pentru că la Foggia și Bari clanurile sunt la fel.

VIOLETA: Da, probabil s-or fi certat pe fete, pe locuri, pe ce s-or fi certat. Asta nu știu ce făcea, cu cine umbla și cu cine se certa la Bari, eu îți spun de Foggia, pentru că la orice colț cum ieși din Foggia găseai atunci câte trei-patru ca ciupercile. Ziceai că sunt ciuperci, acum nu mai știu. Nu mai frecventez Foggia. Eu sunt plecată, nu mai știu, dar erau ca ciupercile, săracele.

ROCCO: E bună informația pe care mi-ai transmis-o.

VIOLETA: Dacă aș avea o putere, le-aș lua pe toate acasă, la serviciu.

VIOLETA: Eu nu am nicio putere, dar chiar ăsta, poliția nu face nimic? Probabil fetele alea nu știu dacă făceau de bună voie sau constrânse. Știu că el se ocupa cu asta de atunci, știu că avea acte false de atunci și se ocupa cu găinării și cu prostituție. Ce vrei mai mult?! Că ăla e prins după atâția ani, el de 7 ani de zile sau de când 8,08 BIIIIP se ocupă cu treaba asta, au trecut deja atâția ani și cine știe câte fete au suferit și vor suferi după urma lui. După ciuri-buri ăsta care nu știe să muncească, nu știe să își câștige pâinea cinstit decât după BIIIIP fetelor astea nevinovate.