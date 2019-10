Articol publicat in: Politica

KLAUS IOHANNIS, după moţiunea de cenzură: "Rezolvat! PSD este istorie, mâine încep consultările. Anticipatele, cea mai bună soluţie"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 41 min) // Sursa: romaniatv.net Președintele Klaus Iohannis a avut o joi după-amiază, imediat după căderea Guvernului Dăncilă, o primă reacție: "Rezolvat!". Preşedintele a anunţat că începe de vineri, de la ora 11.00, prima rundă de negocieri cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. "Bătălia cu PSD nu s-a încheiat!", a încheiat Iohannis prima declaraţie după moţiunea de cenzură. Foto: digi24.ro UPDATE: "De vineri, încep prima rundă de negocieri cu partidele pentru noul guvern. Voi convoca partidele la prima rundă de consulătri mâine la ora 11 pentru că avem nevoie urgentă de un nou guvern. E un semn de maturitate politică pentru că orice zi cu guvernul Dăncilă ar fi însemnat încă o zi pierdută. Voi propune o soluție cu mandat foarte clar: guvernare eficientă până la următoarele alegeri parlamentare, indiferent când se vor desfășura. Cea mai bună soluție e întoarcerea cât mai rapidă la vot, adică anticipate. Aceasta nu se poate face decât dacă există consens. La consultări voi constata în ce măsură există acest consens. Din acest moment, prioritară devine punerea în aplicare a celei mai bune soluții constituționale. Moțiunea reprezintă o mare reușită, dar bătălia cu PSD nu s-a încheiat aici. De aceea e esențial ca românii să iasă în număr cât mai mare la vot, pentru că votul e singurul care poate hotărî în ce direcție merge România", a încheiat joi Klaus Iohannis prima declaraţie după rezultatul votului pe moţiunea de cenzură. UPDATE: "Românii au cerut doborârea Guvernului PSD, am reuşit să blocăm dezastrul PSD. Rezolvat! Azi a câștigat România. Votul românilor din 26 mai la referendum a fost pe deplin respectat. Căderea guvernului PSD e rezultatul firesc al întregii societăți față de abuzurile acestui guvern. Acest proces se numește intrarea în istorie a PSD. Felicit PNL pentru inițiativa acestei moțiuni de cenzură, pentru efortul de a găsi susținere și sprijin. Felicit și celelalte partide opoziție, care au pus umărul la îndepărtarea acestui guvern PSD-ist eșuat și derutat. Românii au cerut căderea guvernului, stoparea amnistiei și grațierii, să nu se producă îndepărtarea de UE. Bilanțul de azi vorbește de la sine: am reușit să îndeplinim toate aceste dorințe legitime și să oprim dezastrul PSD. Moţiunea de cenzură a trecut cu 238 de voturi favorabile, anunţul fiind făcut în plenul Parlamentului. Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, joi, după ce moţiunea de cenzură a trecut, că "Parlamentul României a demis Guvernul PSD care şi-a bătut joc de România". "Coşmarul pe care-l trăieşte România de trei ani a încetat", a spus Orban. Viorica Dăncilă a declarat, joi, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată, că au fost şi social-democraţi care au trădat. "Nu este o problemă, plecăm cu datoria împlinită", a spus Dăncilă. Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat că reuşita moţiunii de cenzură este o victorie pentru români, prin care s-a demonstrat că oameni politici cu viziuni diferite îşi pot da mâna în interesul acestei ţări. "Oficial, s-a încheiat epoca Dragnea! Victorie pentru români, din respect pentru români (...) E o victorie uriaşă a opoziţiei, din respect pentru români, urmează o perioadă dificilă", a spus Tomac. Liderii USR_PLUS au cerut alegeri anticipate, iar Viorica Dăncilă a solicitat "de îndată" desemnarea unui nou guvern. Potrivit Constituției, guvernul demis prin moțiune de cenzură rămâne în funcție cu atribuții restrânse, până în momentul învestirii unui nou Cabinet. Variantele de lucru posibile în acest moment, înaintea consultărilor cu partidele la Palatul Cotroceni sunt: Formarea unui Guvern minoritar în jurul PNL, care să fie susținut în Parlament de cei care au votat moțiunea de cenzură - Pro România, ALDE, PMP, UDMR și minorități. Ludovic Orban este oficial propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru. Dacă un astfel de cabinet va fi votat în Parlament el ar putea rămâne în funcție până la alegerile parlamentare organizate la termen. Dacă guvernul nu va fi validat de Parlament, se face a doua propunere de premier care în termen de 10 zile își alcătuiește un nou cabinet și se prezintă în parlament. În cazul în care sunt respinse două guverne consecutiv în Parlament se declanșează alegeri anticipate.

Formarea unui Guvern PNL-USR, eventual cu premier de la USR sau din alianța USR-PLUS. Oficial, propunerea Alianței pentru funcția de premier este Dacian Cioloș, neoficial numele vehiculat pentru post este Dragoș Tudorache. Ambii sunt însă europarlamentari și este puțin probabil că ar renunța la mandatul de la Bruxelles pentru un scurt mandat la Palatul Victoria, înaintea alegerilor parlamentare.

Formarea unui guvern mai larg, din care să facă parte PNL și partidele care l-au ajutat să înlăture guvernul Dăncilă, respectiv ALDE, Pro România, UDMR, PMP. USR a anunțat deja că refuză să participe la o astfel de formulă, dar i-ar acorda sprijin în Parlament, anunţă Digi 24.

Formarea unui guvern de tehnocrați care să gestioneze treburile țării până la alegeri. loading...

