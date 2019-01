LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 27 ianuarie 2019, numere loto 27.01.2019. LIVE VIDEO extragerea de duminică

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 27 ianuarie 2019, numere loto 27.01.2019. Premiul la categoria I a jocului Loto 6/49 este de peste 8,1 milioane lei (peste 1,7 milioane euro), în timp ce la Noroc reportul este de aproximativ 1,7 milioane lei (peste 356.500 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 27 ianuarie 2019

LOTO 6 din 49:

Loto 5 din 40:

Joker:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, la Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,9 milioane de lei (peste 1,04 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 210.000 de lei (peste 44.270 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 116.000 de lei (peste 24.500 euro), iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, este în joc un report în valoare de peste 222.000 lei (peste 46.700 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 24 ianuarie 2019

LOTO 6 din 49: 39, 43, 17, 8, 6, 7

Loto 5 din 40: 23, 18, 4, 17, 37, 6

Joker: 36, 13, 45, 31, 12 / 14

Noroc: 3 7 0 0 7 3 5

Super Noroc: 4 7 9 3 2 5

Noroc Plus: 7 5 8 1 7 9

LOTO 6/49. Joi, 24 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 20 ianuarie, Loteria Romana a acordat 20.391 de castiguri in valoare totala de 1.511.100,11 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,8 milioane de lei(peste 1,6 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,75 milioane de lei (peste 374.000 de euro).

LOTO 6/49. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,83 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 200.000 de lei (peste 42.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 81.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aproximativ 220.000 de lei (aproximativ 47.000 de euro).

LOTO 6/49. La tragerea Joker de duminica, 20 ianuarie, cu acelasi bilet, la categoria a II-a s-au inregistrat 3 castiguri in valoare de 120.192,33 lei fiecare. Biletul norocos a fost jucat la agentia 11-010 din Resita, jud. Caras si a fost completat cu o combinata cu 3 Jokeri (echivalentul a 3 variante simple) si o varianta la Noroc Plus. Biletul a costat doar 14,50 lei, iar valoarea totala a premiului este de 360.576,99 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,23 milioane lei (peste 1,5 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 1,7 milioane lei (peste 363.500 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 ianuarie 2019

Loto 6/49: 35, 15, 26, 17, 46, 21

Joker: 3/ 11, 33, 10, 6, 12

Loto 5 din 40: 31, 11, 13, 1, 19, 8

Noroc: 0, 2, 9, 2, 4, 4, 1

Super Noroc: 2, 6, 9, 8, 6, 7

Noroc Plus: 5, 9, 6, 3, 8, 3

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,68 milioane de lei (aproximativ 1.000.000 de euro), iar la categoria a II-a, tot la Joker, reportul este de peste 327.000 de lei (aproximativ 70.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 182.000 de lei (aproximativ 40.000 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 34.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 216.000 lei (peste 46.000 de euro).

La tragerea Noroc Plus de joi, 17 ianuarie 2019, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 55,327,14 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 03-032 din Ștefănești, județul Argeș și a fost completat cu o singură variantă simplă la Joker și o variantă la Noroc Plus.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate loto 17 ianuarie 2019, numere loto 17.01.2019. Joi, 17 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 13 ianuarie, Loteria Romana a acordat 26.731 de castiguri in valoare totala de 2.821.723,72 lei.