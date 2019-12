LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 31 DECEMBRIE 2019, numere loto 31.12.2019. Premii speciale de Anul Nou 2020

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 31 DECEMBRIE 2019, numere loto 31.12.2019. De asemenea, au fost desemnaţi prin tragere la sorţi, pe baza lozurilor necâştigătoare trimise pe adresa Loteriei Române, câştigătorii a două maşini. Aceştia sunt Ghinea Maricel, din Tecuci, şi Stoica Antoaneta, din Găeşti.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 31 DECEMBRIE 2019, numere loto 31.12.2019. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, Loteria Română va organiza marţi două trageri - o tragere principală şi o tragere suplimentară.

Numerele extrase marţi, 31 decembrie 2019:

Loto 6/49 tragerea principală: 25, 16, 5, 46, 35, 6

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 14, 17, 24, 8, 21, 1

Loto 5/40 tragerea principală: 33, 21, 29, 1, 23, 39

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 10, 29, 23, 33, 30, 1

Joker tragerea principală: 17 / 27, 16, 17, 7, 31

Joker tragerea suplimentară: 5 / 2, 44, 27, 12, 33

Noroc: 7455187

Super Noroc: 851732

Noroc Plus: 922264





Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română mai anunţă suplimentarea fondului de câştiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru jocul Joker şi cu 50.000 pentru Loto 5/40.



La jocul Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,26 milioane lei (peste 473.800 de euro), la Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 2,81 milioane lei (peste 589.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de aproximativ 70.000 de lei (peste 14.600 de euro), în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 17.000 de lei.



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 111.600 de lei (peste 23.300 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, a rămas în joc un report în valoare de peste 142.000 de lei (peste 29.700 de euro).



Marţi, 31 decembrie, are loc, de asemenea, extragerea pe bază de lozuri necâştigătoare "Lozul Anului Nou". Pentru aceasta s-au pus în joc 2 câştiguri constând în câte un autoturism.

