Reconstituirea crimelor din Caracal continuă. Gheorghe Dincă le arată anchetatorilor cum a răpit-o şi a ucis-o pe Luiza VIDEO

UPDATE: Gheorghe Dincă a fost dus în prima locație, locul de unde a luat-o pe Luiza la ocazie. Acolo a fost la un pas să fie linșat de familia Luizei.

UPDATE: Oamenii s-au adunat deja în faţa casei lui Gheorghe Dincă. Avocatul familiei Melencu a sosit şi el la locul reconstituirii. Tonel Pop a declarat că reconstituirea nu va fi benefică dacă Dincă este învățat ce să spună de oamenii cu care aceasta are contact.

"Dacă reconstituirea va fi făcută în sens corect, în care Dincă să explice ce a făcut, e bine că e făcută, iar dacă reconstituirea e făcută în sensul că Dincă e învaţat ce să spună, nu e benefic", a explicat Tonel Pop.

Familia Luizei a încercat să pătrundă în curtea criminalului, a atacat maşina poliţiei în care se afla Dincă şi s-a îmbrâncit cu jandarmii prezenţi la reconstituire.

"Am sperat că după acea revoluție vom avea o țară ca afară. Ne-au mințit, nu au fost în stare să facă nimic bun. Domnul Dincă nu are nicio emoție. Știe că pentru el aceste reconstituiri nu au nicio semnficație. De la început am avut garanția că aici se joacă un teatru ieftin de când am mers la Coșoveni la acei milițieni", a spus bunicul Luizei.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Se anunță o nouă zi încărcată pentru Gheorghe Dincă, care va trebui să le arate anchetatorilor cum a răpit-o şi ucis-o pe Luiza Melencu.

Sunt momente dificile pentru familia Luizei care consideră că fetele nu sunt moarte, ci că acestea au fost traficate.

"Este o zi grea, foarte grea, sa speram că aflăm adevărul, nu ştiu ce reconstituire poate să facă, noi nu avem un răspuns concret, ştiu că Luiza trăieşte, este singurul lucru pe care îl pot spune. (...) Eu nu cred că e moarta, nu cred. Luiza e traficată", a declarat mama luizei la România TV.

Gheorghe Dincă a participat, luni, la reconstituire în cazul Alexandrei Măceșanu, cealaltă adolescentă pe care a mărturisit că a omorât-o.

Bărbatul a fost transferat încă de sâmbătă în Arestul Poliţiei Olt, pentru a participa, luni şi marţi, la reconstituirea presupuselor crime pe care a mărturisit că le-a comis în casa din Caracal.

