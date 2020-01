Traian Băsescu: Avem cu ce ne apăra de Iran. Nu văd un risc de un nou război mondial

"Nu văd un risc de declanşare al celui de-al treilea război mondial. Marele pierzător va fi Iranul. Slavă domnului avem cu ce ne apăra. Avem cu ce ne apăra de Iran. Cred în lovituri punctuale care vor fi date de ambele părți. Iranul va lovi într-un aliat al SUA pentru a demonstra că poate. România trebuie să-și ia măsuri atâta timp cât poate fi lovită din Iran.



Noi când am făcut Deveselu am avut în vedere rechetele iraniene. Scutul devensiv vizează Iranul. Cu certitudine Iran nu are capabilităţi să lovească SUA, dar poate încerca să lovească un aliat, iar noi suntem aliaţi cu SUA", a declarat Traian Băsescu.

Iranul este o țară afectată puternic de restricțiile impuse de SUA, este o țară care e băgată în destabilizarea unui șir întreg de țări, Yemen, Siria, Liban. În ultima vreme, acest general își trimisese Hezbollah și în Libia. Iranul face mult rău regiunii. Nu s-a ivit ocazia ca cineva să-i dea un dos de palmă până nu s-a creat problema cu ambasada, a mai spus Băsescu.

