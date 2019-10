Articol publicat in: Politica

VIORICA DĂNCILĂ, prima reacţie după înlocuirea sa cu Ludovic Orban la Palatul Victoria LIVE VIDEO

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 49 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Preşşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi nominalizarea liderului PNL Ludovic Orban pentru postul de premier, precizând că guvernul va avea un mandat scurt. Ludovic Orban, prezent alături de preşedinte la declaraţia de presă, a dat asigurări că va pune toată experienţa, toată energia în slujba interesului public. Orban rebuie să prezinte în 10 zile lista Guvernului pentru a obţine votul de învestitură al Parlamentului. Premier în exerciţiu, Viorica Dăncilă a anunţat primele declaraţii după anunţul lui Iohannis. Viorica Dăncilă, premierul demis, a anunțat că va face o serie de declarații, de la ora 18:30. Decizia vine după ce Klaus Iohannis îl va desemna, la Palatul Cotroceni, pe premierul propus, cel mai probabil Ludovic Orban. Dăncilă va susține declarațiile la sediul Partidului Social Democrat. loading...

