S-A AFLAT! Ce face acum Liviu Arteni, fostul soţ al Israelei Vodovoz, după ce i-a moştenit averea. Cu cine s-a recăsătorit

Liviu Arteni şi Israela Vodovoz au fost implicați în mai multe scandaluri publice şi au divorţat în 2017. Femeia a dezvăluit că soţul ei o amenință cu moartea și că vrea să divorțeze. Acum doi ani, Israela a murit, iar averea estimată la peste 50 de milioane de euro i-a revenit lui Liviu Arteni.

ŞOC. Isrela Vodovoz nu este moartă. Avocata ei ar fi ajutat-o să-şi însceneze moartea. Cine susţine această teorie

"M-a ameninţat cu moartea şi am simţit că îngheţ. Violenţele fizice au apărut acum 4-5 ani, dar s-au acutizat în ultimele săptămâni. De multe ori a ridicat pumnul şi a nimenit în mine. Mă lovea de multe ori în mâini, ştiind că am osteoporoză şi o dată m-a atins în cap. A ameninţat că taie beregăţile la toţi. O dată m-a ţinut două ore pe scaun, nu aveam voie să merg la toaletă, trebuia să mă uit la el şi apoi mi-a pus mâna în gât, m-a aruncat cu scaunul şi am căzut cu faţa în jos. Dantura s-a spart. Aşa am ajuns şi cu coaste rupte", spunea Israela Vodovoz.

S-A AFLAT! Cum a făcut bani Liviu Arteni în Germania. Dezvăluiri INCREDIBILE despre fostul soţ al Israelei Vodovoz

La doi ani de la moartea femeii, Liviu Arteni este stabilit în Anglia și s-a recăsătorit. Bărbatul a vândut toate bunurile primite după decesul soţiei sale.

"A vândut tot ceea ce a primit de la Israela. Terenuri, case, tot. Nu a mai păstrat nimic. S-a ales cu o avere de câteva milioane de euro. Liviu a luat banii și a plecat din țară. Știu că o vreme a călătorit prin Europa, a fost o perioadă și în America. A trăit pe picior mare și s-a bucurat de viață din plin. Acum se află prin Anglia, unde s-a recăsătorit tot cu o femeie mai mare ca el. Nu știu dacă este bogată sau nu. Liviu nu crede că Israela e moartă, el și acum susține că ea ar fi în Israel, țara ei natală. Că s-ar ascunde acolo. Însă, când îl intreabă cineva de ce sau de cine s-ar ascunde fosta lui soție, dă din umeri", au dezvăluit surse din apropierea lui Liviu Arteni.