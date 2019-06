Liviu Dragnea află marţi în ce penitenciar îşi va ispăşi pedeapsa

Inca nu a fost luata o decizie in ceea priveste penitenciarul in care Liviua Dragnea isi va ispasi pedeapsa de 3 ani si 6 luni.



Astazi este cea de a 21-a zi de carantina si comisia din penitenciar ar fi trebuit sa stabileasca daca fostul lider va fi mutat, insa avand in vedere ca astazi e zi de sarbatoare, decizia va fi data, cel mai probabil, maine.



In aceste 21 de zile, Liviu Dragnea a fost tinut in carantina. Asta inseamna ca a fost supus la mai multe examene psihologice si analize medicale pt a vedea daca este apt de munca.



De altfel, fostul președinte PSD a cerut sa ramana in continuare la Rahova pentru a fi mai aproape de familia lui si a cerut sa munceasca la cantina penitenciarului sau la garaj.



Ramane de vazut ce vor decide cei din comisie maine si daca il vor muta sau nu in alta inchisoare.