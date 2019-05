Liviu Dragnea crede că dacă Iohannis s-a supărat pe Maior îl va rechema în ţară, din SUA

Dragnea a declarat duminică, la Antena 3, că George Maior nu a lucrat în SUA ca ambasador al României, ci ca instrument pentru el şi pentru Klaus Iohannis. “Dacă Iohannis s-a hotărât să se supere pe Maior, înseamnă că-l va rechema, va semna. Dacă s-a hotărât să-l ţină în braţe în continuare, îl va păstra acolo. George Maior, în primul rând, nu trebuia numit ambasador în SUA, George Maior nu a lucrat acolo ca un ambasador al ţării, ci ca un instrument pentru el şi pentru Iohannis din când în când”, a spus Dragnea.



Liderul PSD a spus că nu ştie ce va face şeful statului în această situaţie, dar că nu mai are aşteptări de la Klaus Iohannis. “Nu ştiu ce va face Iohannis. Iohannis ştia şi când l-a trimis pe George Maior de această speţă (n.r. protocolul din SRI şi ANI), nu a aflat acum, hai să fim serioşi, preşedintele României are toate informaţiile şi cu toate astea l-a trimis. Depinde, habar n-am ce va face Iohannis, nu mă preocupă foarte mult, oricum nu am aşteptări de la el”, a mai declarat Dragnea, potrivit news.ro.



MAE a trimis la Preşedinţie propunerea de rechemare a lui George Maior din postul de ambasador în SUA. Ministrul de Externe Teodor Meleşcanu a spus că membrii Comisiei de politică externă a Senatului au cerut MAE o analiză a activităţii ambasadorului George Maior.



"În urma acestei solicitări am făcut analiza şi am trimis la Preşedinţie propunerea de rechemare a lui George Maior din postul de ambasador la Washington şi de numire a unui alt ambasador. Decizia s-a bazat pe analiza impactului asupra relaţiilor cu SUA, aşa cum rezultă din raportul privind folosirea SRI de către domnul Maior în scopuri personale", a declarat Meleşcanu, potrivit news.ro.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că va lua o decizie privind rechemarea lui ambasadorului George Maior de la Washington, după summitul UE de la Sibiu.