Liviu Dragnea o contestă pe Viorica Dăncilă din spatele gratiilor

Liviu Dragnea a înregistrat apelul la Curtea de Apel Bucureşti, însă judecatorii nu au stabilit inca primul termen de judecata.



Liviu Dragnea contestă în instanţă deciziile congresului PSD din cauza dosarului "Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman", caz in care fostul lider PSD a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare, arată ziare.com.



Fostul lider PSD sustine ca, avand in vedere ca cele doua angajate de la Directia Copilului care au lucrat in realitate la PSD Teleorman au comis fapte de frauda, activitatea organizatiei judetene a fost ilicita in perioada 2006-2012, ceea ce duce, potrivit legii, chiar la dizolvarea acesteia.



Este vorba despre cele doua secretare PSD care erau angajate fictiv la Directia Copilului Teleorman, condamnate in dosarul sau. Tribunalul Bucuresti a respins insa acest punct de vedere si au motivat ca procurorii nu au cerut instantei dizolvarea PSD Teleorman.



In acest context, magistratii nu au avut un temei pentru a pune in discutie participarea la congresul PSD a unei organizatii de partid care continua sa existe si nu este supusa vreunei proceduri de desfiintare/dizolvare.