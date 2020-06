Liviu Dragnea, primul interviu din închisoare: "Dezvăluiri fără precedent"

Liviu Dragnea, în primul său interviu după 396 de zile de detenție. Dezvăluiri bombă despre viața în închisoare. ”Efectiv, i se interzice dreptul de a vorbi, deși sunt mulți jurnaliști care au cerut un interviu cu Liviu Dragnea. Am făcut multe demersuri în acest sens. Am încercat toate variantele, am solicitat la Administrația Penitenciarelor și abia ieri a fost aprobată cererea mea, astăzi dimineață am înregistrat pe skype și urmează să difuzăm interviul. Sunt câteva ore de interviu”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.

Aceasta a spus că mulți vor ”tremura” până la ora interviului și la cele care vor urma. ”Va urma un interviu cu Irina Tănase. Urmează nume importante, șefi din servicii, din foarte multe instituții”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Contestaţia la executare depusă de fostul lider PSD Liviu Dragnea, condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, a fost respinsă definitiv luni de ICCJ, care a admis însă sesizarea de neconstituţionalitate depusă de acesta cu privire la articolul din Codul de procedură penală referitor la contestaţia la executare.

Liviu Dragnea rămâne în închisoare. Tribunalul Bucureşti i-a respins cererea de eliberare

"Respinge, ca nefondată, contestaţia declarată de contestatorul condamnat Dragnea Nicolae Liviu împotriva sentinţei nr. 45 din data de 30 ianuarie 2020, pronunţată de Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 11/1/2020 (n.r. de respingere a contestaţiei la executare). În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă contestatorul condamnat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat", se arată în decizia ICCJ, care este definitivă.

Curtea a admis însă cererea lui Dragnea de sesizare a CCR cu excepţia de constituţionalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală referitoare la contestaţia la executare."Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare", este prevederea contestată de fostul lider PSD.

"Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Codul de procedură penală formulată de contestatorul Dragnea Nicolae Liviu în dosarul nr. 393/1/2020. Dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate invocată. (...)

Cu opinie separată, în sensul respingerii, ca inadmisibile, a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Codul de procedură penală formulată de contestatorul Dragnea Nicolae Liviu în dosarul nr. 393/1/2020", se arată în decizia Curţii.

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv în 27 mai 2019, de magistraţii ICCJ, la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

În acest dosar, Dragnea a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în 15 iulie 2016, pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.

Anterior, Dragnea a recurs la două căi extraordinare de atac - contestaţia în anulare şi recursul în casaţie. În 10 decembrie 2019, ICCJ i-a respins contestaţia în anulare, i-a acceptat recursul în casaţie, dar i-a respins cererea de suspendare a executării pedepsei.

În 21 ianuarie, ICCJ a respins recursul în casaţie depus de fostul lider PSD. Recursul în casaţie urmărea să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile. Instanţa supremă a respins recursul în casaţie, menţinând hotărârea atacată, respectiv condamnarea lui Dragnea.