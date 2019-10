Articol publicat in: Extern

Londra vine cu propuneri avansate pentru un nou acord de Brexit

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Regatul Unit şi Uniunea Europeană au convenit vineri să intensifice discuţiile în zilele următoare asupra noilor propuneri avansate de Londra privind un nou acord de Brexit, după ce o întâlnire între premierii britanic şi irlandez a dat naştere la noi speranţe. "UE şi Marea Britanie au convenit să intensifice discuţiile în zilele următoare", a anunţat Comisia Europeană, după ce negociatorul şef pentru Brexit al UE a informat statele membre despre convorbirile cu omologul său britanic.



Săptămâna viitoare, liderii UE se vor întâlni în cadrul unui summit la Bruxelles, în cadrul căruia ambele părţi speră că se va putea finaliza un acord, informează Agerpres.



Premierul britanic Boris Johnson a insistat că Brexitul se va produce pe 31 octombrie, indiferent ce-ar fi, în pofida faptului că este obligat legal să solicite o amânare dacă nu a obţinut un nou acord până sâmbăta viitoare.



Totuşi, surse diplomatice au temperat aşteptările vineri, observând că rămân multe incertitudini şi este nevoie de multă muncă pentru a acoperi distanţa dintre cererile Londrei şi liniile roşii ale UE.



Aceasta a precizat că un acord trebuie să conţină "o soluţie operativă din punct de vedere legal" pentru evitarea unei frontiere dure pe insula Irlanda, protejând în acelaşi timp economia insulei, acordul de pace din Vinerea Mare şi piaţa unică a UE, potrivit Agerpres.



Joi, Johnson s-a întâlnit cu omologul său irlandez Leo Varadkar pentru a discuta moduri de rezolvare a problemei spinoase a frontierei irlandeze, după ce Londra a prezentat noi propuneri pentru înlocuirea aşa-numitei clauze de "backstop" din prezentul proiect de acord.



După întâlnire, preşedintele Consiliului European Donald Tusk a declarat că a primit "semnale promiţătoare" de la Varadkar, adăugând că "până şi cea mai mică şansă" de acord trebuie valorificată. El a precizat totuşi că Regatul Unit încă nu a avansat o propunere "pe care să se poată lucra, realistă", potrivit Agerpres. UE va evalua luni progresul înregistrat, a mai precizat Comisia Europeană.



Între timp, Banca Centrală din Irlanda a avertizat vineri că în ţară ar putea să dispară 70.000 de locuri de muncă în următorii doi ani în cazul unui "Brexit dezordonat, fără acord". loading...

