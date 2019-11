LORA, detalii înfiorătoare despre clipa în care era să moară. "Atunci am simţit că există Dumnezeu"

Lora a trecut prin momente cumplite. "M-am mutat la București când aveam 21 de ani, după ce avusesem un accident de mașină grav, în urma căruia era să mor. A fost una din cumpenele alea mari din viață. Atunci am simțit că există Dumnezeu, pentru că uneori mai uităm, dar eu îmi amintesc de fiecare dată când mă întorc acolo.

În afară de nasul spart, nu am avut alte probleme grave. Am însă și acum o bucățică de sticlă în bărbie pe care nu vreau să o scot, o las acolo pentru că vreau să-mi amintesc...

Eu am fost ok, în schimb, cine a fost în mașină cu mine nu a fost Ok. Am reușit să trec peste traumă. Am venit la București ca o fugă, am lăsat în urmă tot. Am plecat la București cu bani de drum, undeva la 50 de lei, o geacă de piele împrumutată și un pachet ieftin de țigări. O perioadă am stat pe la prieteni", a povestit Lora, potrivit kfetele.ro.