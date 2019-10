Articol publicat in: Life

Loreda Groza, surprinsă în poziţii INCENDIARE. Vedeta face senzaţie pe internet

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Loredana Groza demonstrează încă o dată că vârsta este doar un număr. Vedeta surpinde de fiecare dată cu ceva nou şi îndrăzneţ. Cântăreaţa şi-a uimit fanii cu o nouă apariție pe Instagram.





Loredana este cunoscută pentru stilul nonconformist și pentru ținutele îndrăznețe. Silueta cântreţei este de invidiat la cei 49 de ani, iar judecând după fotografiile postate pe Instagram în ultima perioadă, vedeta muncește din greu pentru a se menține în formă. De această dată, Loredana şi-a surprins fanii cu câteva fotografii în care practică yoga ca o adevărată profesionistă, ea reuşind să stea şi în cap la propriu. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay