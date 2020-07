Loredana Chivu, distrusă de operaţiile estetice. Probleme grave de sănătate pentru vedetă

Loredana Chivu și-a justificat absența din ultima perioadă din lumina reflectoarelor prin durerile fizice pe care le-a avut ca urmare a recuperării dificile.

"Eu am cearcăne pentru că încă stau în recuperare de la operația pentru lipo (n.r liposucție). Credeam că o să stau mai puțin, dar se pare că este destul de grav. Dar abia aștept să vă arăt rezultatele, abia aștept să le văd și eu. Dacă am lipsit de pe story am lipsit din această cauză pentru că nu m-am simțit tocmai cel mai bine, dar o să mă simt", a spus Loredana Chivu.

Primele operații estetice ale Loredanei Chivu au fost plătite din banii iubitului ei din perioada respectivă. Alex Necula a fost primul iubit al vedetei. Și, ca răsplată pentru faptul că a fost virgină, fotbalistul i-a plătit acesteia operațiile estetice pentru mărirea bustului și a buzelor.

"Pentru ca a fost virgina, Alex i-a pus Loredanei silicoane, i-a dat bani sa isi umfle buzele si ii satisfacea toate capriciile. Ea isi cumpara haine aproape zilnic, ceasuri, parfumuri. Totul pe banii lui Alex. La randul ei, Loredana mai trece cu vedea escapadele iubitului eu. Il si iubea, dar nici nu vroia sa piarda confortul de care se bucura", a declarat o prietenă apropiată a vedetei.