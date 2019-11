Loredana Groza scandalizează din nou, apariţie răvăşitoare pentru fani. "De ce să te îmbraci aşa, ca să ţi se vadă totul?" VIDEO

Loredana Groza se află într-o campanie de promovare a noii sale piese, "Dependența mea", interpretată alături de trupa Voltaj.

Apariţia sa de luni face însă să se vorbească mai mult de artistă decât de melodie, fanii, şocaţi, lăsând sute de comentarii pe rețelele de socializare. Fanii n-au menajat deloc pe diva de 49 de ani şi au scris: "De ce sa te imbraci asa ca sa ti se vada totul?", "Lui Dani ii este penibil sa se uite la ea", "Casting porno la Razvan si Dani!!!", "Chiar trebuie să arăți tot, măi Lori, dragă?" sau "Are o imagine agresiva, decolteul ala mai are puțin si ne ia la bătaie pe toti. Prost gust! Femeia cântă extraordinar, de ce s-o fi gandit ca este nevoie sa se despoaie, nicio idee", sunt doar câteva dintre comentariile telespectatorilor.