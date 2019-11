LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 10 NOIEMBRIE 2019. Alegerile prezidenţiale anulează extragerea

In primele zece luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 5,22 milioane de castiguri in valoare totala de peste 185,28 milioane euro

In luna octombrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 538.836 de castiguri in valoare totala de peste 107,40 milioane de lei (peste 22,59 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 64.776 de castiguri, in valoare totala de peste 4,37 milioane de lei (peste 921.000 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 811 castiguri, in valoare totala de peste 644.000 de lei (aproximativ 135.500 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 484 de castiguri, in valoare totala de peste 1,49 milioane de lei (peste 314.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.658 de castiguri, in valoare totala de peste 104.000 lei (aproximativ 22.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 91.719 castiguri, in valoare totala de peste 21,65 milioane lei (peste peste 4,55 milioane de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 13.269 de castiguri in valoare totala de peste 770.000 lei (aproximativ 162.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 40 de castiguri, in valoare totala de peste 45.500 de lei (peste 9.500 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 178 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 15.000 de lei (peste 3.000 de euro).

Jocul Videoloterie

La Videoloterie s-au inregistrat 362.901 castiguri, in valoare totala de aproximativ 78,30 milioane de lei (peste 16,46 milioane de euro).