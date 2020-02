LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 23 FEBRUARIE 2020, premii suplimentate de Dragobete. LIVE extragerea la România TV

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 23 FEBRUARIE 2020, numere loto 23.02.2020. Zi importantă pentru jucătorii la loto, premiile fiind majorate cu ocazia Dragobetelui.

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:





LOTO. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

LOTO. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,31 milioane de euro

LOTO. Report la Joker la categoria I de aproximativ 1,18 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 20 februarie, s-au inregistrat 15.845 de castiguri in valoare totala de 885.241,10 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,28 milioane lei (peste 1,31 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,77 milioane lei (peste 370.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 5,64 milioane lei (aproximativ 1,18 milioane de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de aproximativ 163.000 de lei (aproximativ 34 000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 355.000 de lei (peste 74.000 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 24.300 de lei.

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 20.02.2020, incasarile sunt in suma de 1.998.250,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 399.650, iar numarul de bilete jucate este de 197.665.

La tragerea Noroc din data de 20.02.2020, incasarile sunt in suma de 282.360,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 94.120, iar numarul de bilete jucate este de 72.941.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 20.02.2020, incasarile sunt in suma de 889.892,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 222.473, iar numarul de bilete jucate este de 104.690.

La tragerea Noroc Plus din data de 20.02.2020, incasarile sunt in suma de 129.786 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 64.893 iar numarul de bilete jucate este de 50.743.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 20.02.2020, incasarile sunt in suma de 214.389,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 71.463, iar numarul de bilete jucate este de 29.863.

La tragerea Super Noroc din data de 20.02.2020, incasarile sunt in suma de 26.724,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 26.724, iar numarul de bilete jucate este de 17.432.