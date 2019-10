LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate LOTO 31 octombrie 2019, numere loto 31.10.2019. Veşti bune, se măresc premiile!

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Joi, 31 octombrie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 27 octombrie, Loteria Română a acordat 23.306 câștiguri, în valoare totală de 19.111.562,33 lei. Rămâneţi pe RomaniaTV.net pentru a afla rezultatele.

În urma câștigării premiului de categoria I la Joker, Loteria Română suplimentează pentru tragerea de joi, 31 octombrie a.c., fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,88 milioane lei (peste 2,70 milioane euro) iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 329.000 de euro).

La Joker, la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 56.600 de lei (aprox. 12.000 de euro) iar la categoria a III-a este in joc un report in valoare de peste 90.500 de lei (peste 19.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 53.000 de lei (peste 11.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 109.000 lei (aproximativ 23.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 91.700 de lei(peste 19.000 de euro).

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 2.917.660,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 583.532, iar numarul de bilete jucate este de 285.033.

La tragerea Noroc din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 389.904,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 129.968, iar numarul de bilete jucate este de 101.905.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 1.415.596,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 353.899, iar numarul de bilete jucate este de 158.292.

La tragerea Noroc Plus din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 181.684,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 90.842, iar numarul de bilete jucate este de 71.370.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 228.375,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 76.125, iar numarul de bilete jucate este de 33.031.

La tragerea Super Noroc din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 28.991,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 28.991, iar numarul de bilete jucate este de 19.266.