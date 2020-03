LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 5 MARTIE 2020, numere loto 05.03.2020. Bani mai mulţi pentru premii. LIVE EXTRAGEREA la Romania TV

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 5 MARTIE 2020, numere loto 05.03.2020, live la România TV

SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 1.03.2020, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din data de 05.03.2020.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,91 milioane lei (peste 398.200 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aprox 6,2 milioane lei (peste 1,28 mil de euro) iar la categia a II- a este in joc un report in valoare de peste 100.000 lei (aprox 22.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 200.000 lei (aprox 44.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 553.000 lei (aprox 115.000 de euro) si la categoria a II-a, un report de peste 108.300 lei (peste 22.500 de euro) iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 34.400 lei.

Marele premiu la tragerea Loto 6 din 49 de Mărţişor a fost câştigat. Unde a fost cumpărat biletul de 1,7 milioane de euro

In primele doua luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 1 milion de castiguri in valoare totala de peste 36,35 milioane de euro

In luna februarie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 523.873 de castiguri in valoare totala de peste 88,80 milioane lei (peste 18,45 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 76.155 de castiguri, in valoare totala de peste 4,74 milioane lei (peste 986.500 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 943 de castiguri, in valoare totala de peste 1,73 milioane lei (peste 360.400 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 509 castiguri, in valoare totala de peste 351.000 de lei (aprox. 73.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.461 de castiguri, in valoare totala de peste 101.000 lei (peste 21.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat peste 60.819 castiguri, in valoare totala de peste 2,18 milioane lei (peste 454.400 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 11.493 de castiguri in valoare totala de peste 516.000 de lei (peste 107.200 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 14 castiguri, in valoare totala de peste 36.800 de lei (peste 7.600 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 722 de castiguri, in valoare totala de peste 38.600 de lei (peste 8.000 de euro).

Jocul Videoloterie

La Videoloterie s-au inregistrat 368.757 de castiguri, in valoare totala de peste 79 milioane lei (peste 16,43 milioane de euro).

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 3.452.475,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 690.495, iar numarul de bilete jucate este de 333.651.

La tragerea Noroc din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 461.967,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 153.989, iar numarul de bilete jucate este de 120.831.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 1.122.632,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 280.658, iar numarul de bilete jucate este de 133.506.

La tragerea Noroc Plus din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 163.754,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 81.877, iar numarul de bilete jucate este de 64.536.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 293.892,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 97.964, iar numarul de bilete jucate este de 39.575.

La tragerea Super Noroc din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 33.923,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 33.923, iar numarul de bilete jucate este de 22.661.