LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 9 MAI 2019. Numere loto 9.05.2019. LIVE EXTRAGEREA

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 9 MAI 2019. Rezultatele tragerilor Loto din 9 mai 2019 le poate aduce jucătorilor premii substanțiale. Loteria Română a pus în joc premii mari la noile trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, anunţă www.loto.ro .

EXTRAGEREA LOTO DIN 9 mai 2019

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,4 milioane lei (peste 4,5 milioane euro), în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,68 milioane lei (peste 564.000 euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 8,9 milioane lei (peste 1,88 milioane euro), în timp ce la categoria a ÎI-a, reportul este de peste 404.000 lei (peste 85.100 euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este în valoare de peste 72.000 lei (peste 15.100 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 65.200 lei (peste 13.700 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 311.000 lei (peste 65.400 euro).

La extragerea Noroc de duminică, 5 mai 2019, s-a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 102.399,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-012 din Oltenița, jud. Călărași și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul acestuia fiind de doar 8,5 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 5 MAI 2019, numere loto 05.05.2019. Reportul la Loto "6 din 49" pentru extragerea de duminică depăşeşte valoarea de 4,4 milioane de euro (peste 20,9 milioane lei), în timp ce la jocul Joker suma pusă în joc depăşeşte 1,84 milioane euro (aprox. 8,8 milioane lei), informează Loteria Română.

EXTRAGEREA LOTO DIN 5 mai 2019

Loto 6 din 49: 42 28 13 6 19 48

Joker: 14 5 11 25 18 + 18

Loto 5 din 40: 15 8 21 35 17 33

Noroc: 5 9 7 8 5 3 8

Super Noroc: 1 8 0 9 7 8

Noroc Plus: 1 8 9 1 1 0

Potrivit sursei citate, duminică au loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ediţia de joi Loteria Română a acordat 10.070 de câştiguri, în valoare totală de 628.621,45 lei.

Astfel, pentru extragerile din data de 5 mai, la categoria I a jocului Loto 6/49 se consemnează un report în valoare de 20,9 milioane lei (aproximativ 4,4 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat ce depăşeşte 2,72 milioane lei (peste 573.000 euro).

La Joker, la categoria I, valoarea reportului este de 8,8 milioane lei (peste 1,84 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul depăşeşte 372.000 lei (peste 78.000 euro). La Noroc Plus, suma aflată în joc se ridică la peste 56.600 lei (peste 11.900 euro).

De asemenea, la Loto 5/40, reportul la categoria I depăşeşte 24.000 lei, în timp ce la Super Noroc, aceeaşi categorie, este de aproximativ 308.200 lei (circa 64.700 euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 2 MAI 2019, numere LOTO, JOKER, NOROC 02.05.2019 UPDATE

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 2 MAI 2019, numere loto 02.05.2019. Joi, 2 mai 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Loto Speciale de Paşti, de sâmbătă, 27 aprilie 2019, Loteria Română a acordat 53.362 câştiguri, în valoare totală de 3,311 milioane de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 2 MAI 2019

Loto 6 din 49: 48 7 34 40 33 46

Noroc: 1 0 7 4 5 1 2 Loto 5 din 40: 34 11 22 30 2 25 Super Noroc: 0 7 6 2 2 4 Joker: 40 3 16 1 37 + 14 Noroc Plus: 3 9 8 5 4 5

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 8,7 milioane lei (peste 1,82 milioane euro), în timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 351.000 lei (peste 74.000 euro). Jocul Noroc Plus are, la rândul său, un report de peste 46.800 lei, la categoria I.

La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 306.000 lei (peste 64.000 euro).

Citește și: AFIR: 44 de proiecte de investiţii în infrastructura de irigaţii au fost finalizate până în prezent prin PNDR 2020

La extragerea suplimentară Loto 5/40 din cadrul Tragerilor Loto Speciale de Paşti din 27 aprilie, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de peste 312.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 10-05 din judeţul Buzău şi a fost completat cu 2 variante simple la Loto 5/40.

Tot la extragerea suplimentară Loto 5/40, s-a câştigat şi premiul de categoria a II-a, în valoare de peste 94.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 13-057 din Constanţa şi a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 27 APRILIE. Numere loto 27.04.2019. Sâmbătă, 27 aprilie a.c., Loteria Română organizează Tragerile Loto Speciale de Paşti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, Loteria Română va organiza două trageri: o tragere principală şi o tragere suplimentară", a transmis Loteria Română.

EXTRAGEREA LOTO DIN 27 aprilie 2019

Loto 6 din 49: 15, 8, 1, 29, 5, 43

Loto 6 din 49 suplimentar: 46, 10, 7, 5, 41, 9

Joker: 5, 6, 15, 25, 33 / 12

Joker suplimentar: 22, 6, 21, 5, 45 / 3

Loto 5 din 40: 36, 10, 8, 32, 38, 4

Loto 5 din 40 suplimentar: 14, 29, 35, 3, 32, 18

Noroc: 3 5 7 8 9 5 6

Super Noroc: 6 9 0 2 1 8

Noroc Plus: 7 1 0 6 1 6

Pentru cea de-a două tragere, Loteria Română va suplimenta fondul de câştiguri al categoriei I după cum urmează:

Loto 6/49 - 200.000 de lei

Joker - 100.000 de lei

Loto 5/40 - 50.000 de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 19,25 milioane lei (peste 4 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,58 milioane lei (peste 543.000 de euro).

Program agentii LOTO

26.04.2019 - DESCHIS

27.04.2019 - DESCHIS

28.04.2019 - INCHIS

29.04.2019 - INCHIS

30.04.2019 - DESCHIS

01.05.2019 - INCHIS

02.05.2019 - DESCHIS

Program sediul central (casieria centrala)

26.04.2019 - 01.05.2019 - INCHIS

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 8,28 milioane lei (peste 1,74 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de peste 283.000 lei (aproximativ 60.000 euro), în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 28.000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 156.000 lei (aproximativ 33.000 euro), iar la Super Noroc, a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 308.000 lei (aproximativ 65.000 euro).

Extragerea numerelor câştigătoare are loc, sâmbătă, de la ora 18.00.

La tragerile loto de duminică, 21 aprilie 2019, Loteria Română a acordat 25.309 câştiguri, în valoare totală de 1.371.967,98 lei.

Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 2 mai.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 21 APRILIE 2019, numere loto 21.04.2019. Duminica, 21 aprilie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 17.700 de castiguri, in valoare totala de 988.770,80 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 21 aprilie 2019

Loto 6 din 49: 26, 23, 47, 21, 35, 24

Noroc: 9963085 Loto 5 din 40: 4, 26, 33, 34, 32, 14 Super Noroc: 723472 Joker: 8 + 16, 13, 33, 44, 39 Noroc Plus: 412006

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,7 milioane lei (peste 3,92 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,52 milioane lei (aproximativ 531.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8,13 milioane lei (peste 1,7 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 250.000 lei (peste 52.000 euro). La Noroc Plus, este in joc un report cumulat in valoare de peste 23.800 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 107.000 lei (peste 22.500 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 298.000 lei (peste 62.500 euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La extragerea Noroc de joi, 18 aprilie 2019, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 178.359,12 lei. Biletul a fost jucat la agentia 12-030 din Cluj-Napoca si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 si 1 varianta la Noroc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 18 APRILIE 2019. Joi, 18 aprilie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 22.696 de castiguri, in valoare totala de 2.064.189,96 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 18 aprilie 2019

Loto 6 din 49: 8 6 33 31 42 13 Noroc: 2 8 0 1 1 6 2 Loto 5 din 40: 20 35 38 13 19 5 Super Noroc: 3 2 1 1 3 2 Joker: 14 33 26 9 28 + 5 Noroc Plus: 0 8 7 1 8 3

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,4 milioane lei (peste 3,86 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,64 milioane lei (peste 556.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8 milioane lei (peste 1,68 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 224.000 lei (peste 47.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 74.300 lei (peste 15.600 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 295.000 lei (peste 62.000 euro).

La extragerea Noroc Plus de duminica, 14 aprilie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 541.153,80 lei. Biletul a fost jucat la agentia 12-025 din jud. Cluj si a fost completat cu 2 variante la Joker si 3 variante la Noroc Plus. In plus, jucatorul norocos a castigat alte doua premii de categoria a II-a la Noroc Plus si un premiu de categoria a VIII-a la Joker, premiul final fiind de 553.189,53 lei.

La Loto 6/49, un jucator din Ialomita a castigat 2 castiguri de categoria a II-a si 5 castiguri de categoria a III-a, premiul total fiind de 101.557 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 21-011 si a fost completat cu 7 variante la Loto 6/49.

De asemenea, un premiu important s-a inregistrat si la categoria a III-a a jocului Noroc, cu o valoare de peste 43.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 30-054 din Satu-Mare si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 14 APRILIE 2019. Potrivit LOTO.RO , duminică, 14 aprilie, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ediţia de joi, 11 aprilie, Loteria Română a acordat 15.047 de câştiguri, în valoare totală de 748.474 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 14 aprilie 2019

Loto 6 din 49: 12, 44, 4, 36, 31, 39 Noroc: 8431593 Loto 5 din 40: 23, 24, 33, 25, 26, 39 Super Noroc: 471160 Joker: 10 / 40, 13, 39, 34, 25 Noroc Plus: 584662 Numere câștigătoare live pe Romania TV

Pentru extragerile de duminică, la categoria I a jocului Loto 6/49 se consemnează un report în valoare de peste 17,81 milioane lei (circa 3,74 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat ce depăşeşte 2,58 milioane lei (peste 543.400 de euro).



La Joker, categoria I, valoarea reportului pentru duminică este 7,85 milioane lei (aproximativ 1,64 milioane de euro), în timp ce la jocul Noroc Plus (categoria I) suma a ajuns la peste 523.000 de lei (aproape 110.000 de euro).



De asemenea, în cazul jocului Loto 5/40, reportul de la categoria I "sare" de 29.000 de lei, iar la Super Noroc, aceeaşi categorie, reportul este de peste 291.700 de lei (61.200 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 11 aprilie 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,54 milioane lei(aproximativ 3,7 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,53 milioane lei (peste 533.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 11 aprilie 2019

Loto 6 din 49: 8, 10, 4, 49, 45, 27 Noroc: 4974945 Loto 5 din 40: 14, 26, 1, 36, 18, 39 Super Noroc: 802536 Joker: 3 / 17, 37, 27, 4, 35 Noroc Plus: 953023 Numere câștigătoare live pe Romania TV REPORT LA LOTO 6/49: 3,7 MILIOANE DE EURO REPORT LA JOKER: 1,63 MILIOANE DE EURO Noroc Plus: La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,73 milioane lei (aproximativ 1,63 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 511.000 de lei (peste 107.500 de euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 289.000 de lei (peste 60.900 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 7 aprilie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 542.937 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 05-022 din Oradea si a fost completat cu doua variante simple la Loto 5/40, pretul biletului fiind de numai 6,50 lei. De asemenea, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 96.471,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 71-087 din Bucuresti, sector 1 si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40.

La categoria a III-a a jocului Noroc s-a inregistrat un castig in valoare de 105.070,14 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 16-150 din Craiova si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

Jucatorii si reprezentantii mass media pot asista la tragerile loto. Inscrierile se fac la Biroul Comunicare si Protocol al C.N. “Loteria Romana” S.A. telefon 0372.137.351/e-mail [email protected].

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 7 APRILIE 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,10 milioane lei (aproximativ 3,6 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,54 milioane lei (peste 535.200 de euro).

Duminica, 7 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 14.357 de castiguri, in valoare totala de 796.620,95 lei.

Rezultate Loto, azi 7 aprilie 2019

Loto 6/49: 4 2 8 5 25 14



Joker: 29 21 34 1 39 + 2



Loto 5 din 40: 37 19 34 29 21 22



Noroc: 2 7 0 5 0 1 4



Super Noroc: 3 5 0 3 3 7



Noroc Plus: 2 3 4 9 4 0

REPORT LA LOTO 6/49: 3,6 MILIOANE DE EURO

REPORT LA JOKER: 1,6 MILIOANE DE EURO

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 7,6 milioane lei (aproximativ 1,6 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 495.000 de lei (peste 104.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 484.000 de lei (aproximativ 102.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 285.000 de lei (peste 60.100 de euro).





La tragerea Loto 6/49 de joi, 4 aprilie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 140.416 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 02-101 din jud. Arad si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

De asemenea, la categoria a III-a a jocului Joker s-a inregistrat un castig in valoare de 54.392,69 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 28-005 din Slatina, judetul Olt si a fost completat cu noua variante la Joker si patru variante la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si opt castiguri de categoria a IV-a, valoarea totala a castigului obtinut fiind de 56.159,33 lei.

In primele trei luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 1.613.270 de castiguri in valoare totala de peste 53,42 milioane de euro

In luna martie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 585.266 de castiguri in valoare totala de peste 91,1 milioane de lei (peste 19,13 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 95.159 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 6 milioane de lei (peste 1,24 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 1.070 de castiguri, in valoare totala de peste 806.000 lei (aproximativ 170.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 533 de castiguri, in valoare totala de peste 443.600 de lei (peste 93.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.363 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 100.000 de lei (aproximativ 21.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 58.637 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 2 milioane de lei (aproximativ 415.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 11.786 de castiguri in valoare totala de peste 506.300 de lei (peste 106.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 117 castiguri, in valoare totala de peste 55.000 de lei (peste 11.500 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 454 de castiguri, in valoare totala de peste 54.000 de lei (aproximativ 11.400 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 412.000 de castiguri, in valoare totala de peste 81,25 milioane de lei (peste 17 milioane de euro).

LOTO, Loto 6/49, Rezultate loto 4 aprilie 2019. Loteria Română anunță noi trageri loto, azi 4 aprilie 2019, după ce la tragerile loto de duminică, 31 martie 2019, Loteria Română a acordat 24.651 câștiguri, în valoare totală de 1.280.058,34 lei.

Rezultate Loto, azi 4 aprilie 2019

Loto 6/49: 44 29 46 6 1 28



Joker: 21 5 24 16 13 + 8



Loto 5 din 40: 2 14 12 24 36 22



Noroc: 2 9 4 8 0 4 1



Super Noroc: 8 7 5 2 8 2



Noroc Plus: 3 6 6 6 4 6



LOTO, Loto 6/49, Rezultate loto 4 aprilie 2019. La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 442.000 lei (aprox. 93.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aprox. 283.000 lei (aprox. 60.000 euro).

LOTO, Loto 6/49, Rezultate loto 4 aprilie 2019. La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,48 milioane lei (peste 1,57 milioane euro), în timp ce la Noroc Plus, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 483.600 lei (peste 101.500 euro).

LOTO, Loto 6/49, Rezultate loto 4 aprilie 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,82 milioane lei (peste 3,53 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 2,5 milioane lei (peste 523.500 euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 31 MARTIE 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,38 milioane lei (peste 3,44 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 2,4 milioane lei (peste 504.000 euro).

Numere câștigătoare 31 martie 2019 live pe Romania TV

Loto 6/49: 14, 13, 19, 12, 21, 25

Joker: 40, 21, 16, 18, 17 / 2

Loto 5/40: 33, 30, 36, 18, 37, 22

Noroc: 0 9 4 5 3 1 8

Super Noroc: 0 4 3 8 1 6

Noroc Plus: 1 2 8 6 8 5

Rezultate Loto 6 din 49, Loto Joker, Loto 5 din 40, Noroc, azi. La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,34 milioane lei (peste 1,54 milioane euro), în timp ce la Noroc Plus, la aceeaşi categorie, este în joc un report în valoare de peste 467.000 lei (peste 98.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 390.000 lei (aproximativ 82.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 280.000 lei (peste 58.600 euro).

LOTO, LOTO 6 din 49. REZULTATE LOTO 28 MARTIE 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16 milioane lei (peste 3,38 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,34 milioane lei (peste 494.000 euro).

Rezultatele loto de joi, 28 martie live pe Romania TV

Joker: 18 / 26, 10, 15, 16, 14



Noroc Plus: 015833



5 din 40: 7, 35, 33, 22, 20, 1



Super Noroc: 230382



Noroc: 0461220



LOTO 6 din 49: 38, 6, 45, 36, 47, 11

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,23 milioane lei (peste 1,52 milioane euro), în timp ce la Noroc Plus, la aceeaşi categorie, este în joc un report în valoare de peste 455.000 lei (peste 95.800 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aprox. 350.000 lei (aprox. 73.700 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 276.000 lei (peste 58.100 euro).

La extragerea Loto 5/40 de duminică, 24 martie 2019, s-a câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 92.913,30 lei.

Biletul a fost jucat la agenţia 74-077 din Bucureşti (sector 4) şi a fost completat cu 4 scheme reduse cod 15 (36 de variante) şi o varianta la Super Noroc. În plus, jucătorul norocos a câştigat şi 2 premii de categoria a III-a, astfel încât câştigul final este de 94.172,18 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. . Duminica, 24 martie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 21 martie 2019, Loteria Romana a acordat 15.723 castiguri, in valoare totala de 806.108,22 lei. RomaniaTV.net vă prezintă numerele extrase conform www.loto.ro.

Rezultate loto 24 martie 2019, numere loto 24.03.2019:

LOTO 6 din 49: 13, 45, 49, 26, 18, 28

Loto 5 din 40: 20, 16, 7, 37, 36, 2

Joker: 4 / 13, 4, 22, 35, 39

Noroc: 5088323

Super Noroc: 690320

Noroc Plus: 413944

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 15,60 milioane lei (aprox. 3,28 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,25 milioane lei (peste 473.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,08 milioane lei (aprox. 1,49 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aprox. 440.000 lei (peste 92.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 295.000 lei (peste 62.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 272.000 lei (peste 57.300 euro).

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,35 milioane lei (peste 3,2 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,24 milioane lei (peste 471.400 de euro).

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 21.03.2019, incasarile sunt in suma de 1.880.145,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 376.029, iar numarul de bilete jucate este de 179.257.

La tragerea Noroc din data de 21.03.2019, incasarile sunt in suma de 239.739,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 79.913, iar numarul de bilete jucate este de 62.362.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 21.03.2019, incasarile sunt in suma de 737.716,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 184.429, iar numarul de bilete jucate este de 87.674.

La tragerea Noroc Plus din data de 21.03.2019, incasarile sunt in suma de 109.166,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 54.583, iar numarul de bilete jucate este de 42.324.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 21.03.2019, incasarile sunt in suma de 203.721,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 67.907, iar numarul de bilete jucate este de 27.536.

La tragerea Super Noroc din data de 21.03.2019, incasarile sunt in suma de 26.541,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 26.541, iar numarul de bilete jucate este de 16.055.

NUMERE LOTO DIN 21 martie 2019

Loto 6 din 49: 30 10 5 27 8 28

Joker: 35 29 11 14 4 + 6

Loto 5 din 40: 29 2 11 26 18 23

Noroc: 1 5 7 5 2 0 9

Super Noroc: 3 7 1 5 7 5

Noroc Plus: 2 1 8 6 9 0

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 7 milioane lei (peste 1,46 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 427.000 de lei (aproximativ 90.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 255.000 de lei (peste 53.600 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 270.000 de lei(peste 56.700 de euro).

La tragerea Joker de duminica, 17 martie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 205.027,70 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 03-002 din Pitesti si a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul biletului fiind de 10,50 lei.

De asemenea, la categoria a II-a a jocului Loto 6/49 s-au inregistrat patru castiguri a cate 60.244,30 lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Bucuresti, Iasi, Pitesti si Sibiu.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 17 MARTIE 2019. LOTO. LOTO 6/49. Un report în valoare de peste trei milioane euro, respectiv 14,62 milioane lei, se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, în timp ce, la Noroc, este în joc un report cumulat care depăşeşte 458.500 euro (peste 2,18 milioane lei), după tragerile loto care au avut loc joi, informează Loteria Română.

REPORT LA LOTO 6/49: PESTE 3 MILIOANE EURO

REPORT LA JOKER: PESTE 1,43 MILIOANE EURO

NUMERE LOTO DIN 17 martie 2019

Loto 6 din 49: 1, 36, 40, 21, 4, 39

Joker: 9, 14, 12, 10, 4 + 7

Loto 5 din 40: 23, 16, 18, 3, 27, 37

Noroc: 6176684

Super Noroc: 063403

Noroc Plus: 669287

,

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 10 MARTIE 2019. LOTERIA ROMÂNĂ. La tragerile de joi, 7 martie, 2019, Loteria Română a acordat 13.974 câştiguri în valoare totală de 694.549,29 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 10 MARTIE 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,67 milioane lei (aprox. 2,9 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,13 milioane lei (peste 448.000 euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 10 MARTIE 2019. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6,5 milioane lei (peste 1,38 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 380.000 lei (peste 80.000 euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 10 MARTIE 2019. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 114.000 lei (peste 24.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aprox. 260.000 lei (peste 54.700 euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 10 MARTIE 2019. Numerele câștigătoare de duminică, 10 martie, 2019

Loto 6/49: 4 20 1 10 5 42

Joker: 16 27 22 6 43 + 4

Loto 5 din 40: 29 14 31 12 16 34

Noroc: 4 1 5 9 9 8 8

Super Noroc: 0 7 8 1 9 6

Noroc Plus: 0 9 5 3 2 5

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 7 MARTIE 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,36 milioane lei (peste 2,81 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2 milioane lei (peste 438.200 de euro).

EXTRAGEREA LOTO DIN 7 martie 2019

Loto 6 din 49: 20 16 18 23 15 26

Joker: 18 15 40 13 3 + 6

Loto 5 din 40: 16 9 24 2 3 12

Noroc: 0 0 6 7 6 1 5

Super Noroc: 4 0 0 1 0 5

Noroc Plus: 6 6 9 0 4 6

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 6,44 milioane lei (aproximativ 1,36 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 369.400 de lei (peste 77.800 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report cumulat în valoare de peste 82.300 de lei (peste 17.300 de euro), iar la Super Noroc este în joc, la aceeași categorie, un report în valoare de peste 257.000 de lei (peste 54.200 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 3 martie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 106.215,30 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 13-200 din Constanța și a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 și o variantă la Super Noroc, prețul biletului fiind de numai 13,50 lei

LOTO, LOTO 6 DIN 40. REZULTATE LOTO 3 MARTIE 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,74 milioane lei (aproximativ 2,7 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2 milioane lei (peste 432.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 6,3 milioane lei (peste 1,32 milioane euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 365.000 de lei (peste 77.000 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 117.500 de lei (peste 24.700 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 256.200 de lei (peste 54.000 de euro).

EXTRAGEREA LOTO DIN 3 martie 2019

Loto 6 din 49: 26, 42, 24, 20, 36, 33

Joker: 42, 18, 33, 12, 34 / 4

Loto 5 din 40: 34, 2, 23, 3, 13, 29

Noroc: 9 2 1 7 5 0 7

Super Noroc: 8 9 2 2 6 7

Noroc Plus: 6 2 7 5 4 2

Numerele câștigătoare de duminică, 24 februarie, 2019

Loto 6/49: 2, 3, 49, 25, 31, 17

Joker: 11 / 30, 6, 27, 13, 20

Loto 5 din 40: 30, 4, 16, 13, 37, 7

Noroc: 0253280

Super Noroc: 346619

Noroc Plus: 166993

"Loz în plic fabricat în România"

„Loz în plic fabricat în România” este un nou produs pe care Loteria Română îl promovează, continuând astfel tradiția lozului în plic din țara noastră. Doritorii trebuie să știe că îi așteaptă peste 285.000 de câștiguri, în valoare de peste 1,24 milioane de lei. Premiile sunt cuprinse între valorile de 2 și 10.000 de lei, iar prețul unui loz este de 2 lei.

„LOZ FABRICAT ÎN ROMÂNIA este noul produs cu care Loteria Română continuă tradiţia lozului în plic. Peste 285.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,24 milioane lei, sunt puse în joc, iar premiile au valori cuprinse între 2 lei și 10.000 lei. Prețul unui loz este de numai 2 lei! Nou loz în plic, „LOZ FABRICAT ÎN ROMÂNIA”, este disponibil în toate agențiile loto, începând din această săptămână”, a transmis Loteria Națională.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 24 FEBRUARIE 2019. La tragerile de joi, 21 februarie, 2019, Loteria Română a acordat 16.059 câştiguri în valoare totală de 1.005.542,78 lei.

EXTRAGEREA LOTO DIN 24 FEBRUARIE 2019

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 24 FEBRUARIE 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,78 milioane lei (peste 2,47 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,07 milioane lei (peste 436.600 euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 24 FEBRUARIE 2019. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6 milioane lei (peste 1,26 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 324.500 lei (peste 68.200 euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 24 FEBRUARIE 2019. La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 121.000 lei (peste 25.500 euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat depaseste valoarea de 292.800 lei (peste 61.500 euro).

Numerele câștigătoare de duminică, 24 februarie, 2019

Loto 6/49: 2, 3, 49, 25, 31, 17

Joker: 11 / 30, 6, 27, 13, 20

Loto 5 din 40: 30, 4, 16, 13, 37, 7

Noroc: 0253280

Super Noroc: 346619

Noroc Plus: 166993

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 21 FEBRUARIE 2019:

LOTO 6 din 49: 26 33 11 9 24 20

Joker: 2/ 1 37 13 23 5

Loto 5 din 40: 23 9 31 29 28 39

Noroc: 3 3 7 5 1 9 1

Super Noroc: 4 9 0 5 9 9

Noroc Plus: 6 2 5 6 1 3

LOTO. Joi, 21 februarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 februarie 2019, Loteria Romana a acordat 24.772 de castiguri, in valoare totala de 1.359.090,83 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,48 milioane lei (peste 2,42 milioane euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane lei (peste 422.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,9 milioane lei (peste 1,24 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 231.000 lei (peste 48.750 euro). Totodata, la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 312.000 lei (peste 65.800 euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 69.600 lei (peste 14.600 euro), iar la Super Noroc, este in joc un report cumulat in valoare de peste 287.000 lei (peste 60.000 euro).

Rezultate Loto, duminică 17 februarie 2019

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 17 FEBRUARIE 2019. Duminică, 17 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 februarie, Loteria Română a acordat 11.112 câştiguri în valoare totală de 915.403,47 lei.



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 5,74 milioane de lei (peste 1,21 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul depăşeşte 195.000 de lei (peste 41.000 de euro).



La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 294.000 de lei (peste 62.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 280.000 de lei (peste 59.000 de euro).

TRAGERILE LOTO S-AU DIFUZAT, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15