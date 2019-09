Lovitură devastatoare pentru premier. Două femei îl acuză de hărţuire sexuală

Editorialista Charlotte Edwardes a scris în The Sunday Times că a fost pipăită de Boris Johnson la un prânz în anul 1999, pe când ea era redactor al revistei The Spectator.



''Sub masă, simt mâna lui Johnson sus pe coapsa mea. Mă strânge'', a scris Edwardes.



Ea a explicat că, după prânzul respectiv, i s-a confesat femeii care a stat la masă de partea cealaltă a lui Boris Johnson. Aceasta a spus la rândul său că Johnson a pipăit-o, a adăugat Charlotte Edwardes, informează Agerpres.



''Această acuzaţie este neadevărată'', a reacţionat purtătorul de cuvânt al premierului britanic.



Ministrul de finanţe Sajid Javid a refuzat luni să facă vreun comentariu legat de acuzaţii, dar a precizat că Boris Johnson a spus deja că ele sunt false.