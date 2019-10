Lovitură grea pentru Dan Diaconescu. Nici nu ştie ce pierde

Dan Diaconescu a fost eliberat condiționat în anul 2017, după ce a efectuat 3 ani de închisoare din pedeapsa de 5 ani și 6 luni. El a fost condamnat pentru șantaj.

Cele 9 terenuri și sediul OTV au fost achizționate de omul de televiziune în cursul anului 2009, iar instanța a decis ca acestea să revină la vânzător, o societate deținută de omul de afaceri Marius Locic. Acest lucru a făcut ca celelalte instituții la care Diaconescu avea datorii: ANAF, două bănci și un dezvoltator imobiliar să rămână cu buza umflată. Practic, judecătorii au anulat executările silite ale creditorilor și au costatat că Dan Diaconescu nu mai are drept de proprietate asupra proprietăților, deci nu mai poate fi executat.

Proprietățile în cauză reprezentau cea mai mare parte a averii lui Dan Diaconescu. Omul de televiziune mai are în acest moment doar un teren în comuna argeșană Babana și unul în București (dacă ne luăm după declarația de avere din 2014 și scădem proprietățile pierdute). În 2014, la data completării ultimei declarații de avere, el își vânduse deja toate imobilele din București și Sinaia, în număr de 10.

Dan Diaconescu, reclamă la o florărie în vară

Fostul prezentator TV de la OTV Dan Diaconescu a fost surprins in timp ce facea promovare unei florarii renumite din Capitala. Rereclama a fost facuta in stilul in care obisnuia sa isi prezinte emisiunile.

„Bună seara, nu ratați.... (numele florăriei) pentru că nici nu știți ce pierdeți", a spus Dan Diaconescu, care dupa iesirea din inchisoare nu a mai avut aparitii publice.