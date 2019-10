Articol publicat in: Economie

Lovitură grea primită de taximetrişti. Guvernul a autorizat platformele Uber şi Bolt

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaţiilor, anunţă că două platforme digitale de transport au fost autorizate miercuri, 16 octombrie. "Astazi, 16.10.2019, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a eliberat avizul tehnic pentru doi dintre operatorii platformelor digitale de transport alternativ cu autoturism si conducator auto intr-un termen mult mai rapid decat termenul limita prevazut de lege, astfel incat administratia publica sa contribuie in mod eficient la cresterea nivelului de mobilitate conectata si competitiva in beneficiul cetatenilor si economiei!", a scris ministrul Alexandru Petrescu, pe Facebook. Cele două platforme autorizate de Guvern sunt Uber şi Bolt. Platformele Yango şi Clever au depus la rândul lor documentaţia necesară, iar avizul este în lucru. Condiţii pe care trebuie trebuie să le îndeplinească şoferii de Uber şi Bolt - să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani şi să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de ARR; - să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani; - din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului; - să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane; - să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane. Protestele COTAR Reprezentanţii transportatorilor se arătaseră nemulţumiţi de faptul că şoferii care fac ride-sharing au primit de la autorităţi o prelungire a termenului de obţinere a acreditării, până la 1 februarie 2020, astfel că aceşti şoferi vor putea circula fără autorizaţie până la noul termen. "Transportatorii autorizaţi din România vor să li se explice cum este posibil ca după 4 ani în care s-a tolerat încălcarea legislaţiei în vigoare de către firmele de ride-sharing, li s-a fabricat apoi o lege specială celor care până acum au practicat pirateria, li s-a stabilit şi o perioadă de 4 luni pentru a se putea supune noii legi, iar acum li se mai prelungeşte cu încă 4 luni perioada, doar pentru a nu se constata că aceştia încalcă în continuare legea. Şoferilor de la firmele Uber, Bolt, Yango sau Clever Go li s-a acordat un prim termen pentru obţinerea autorizaţiei de transport alternativ, până la 1 noiembrie 2019, dar deja s-a prelungit perioada, până la 1 februarie 2020 - timp în care toţi sunt liberi să circule fără autorizaţie!", se menţiona în comunicatul COTAR. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay