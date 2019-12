Ludovic Orban, achiziţie surpriză în Guvern

Unul dintre oamenii de încredere ai liderului liberal, Cristi Barbu, secretar general adjunct al partidului, ocupă, începând de joi, printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial, unul dintre cele două posturi de secretar general adjunct al Guvernului.

Cristi Barbu a făcut parte din echipa cu care Ludovic Orban a început redresarea partidului și ascensiunea PNL către cel mai bun scor electoral din istorie, cu victorii pe linie la europarlamentare, prezidențiale și cu șanse reale de a câștiga și alegerile locale din 2020. Este un om care nu a făcut compromisuri politice și unul dintre cei mai loiali lideri ai PNL. Pe noul secretar general adjunct al Guvernului îl caracterizează rezultatele pozitive obținute, de-a lungul anilor, dar și fidelitatea față de liberali. Un liberal autentic pe care îl caracterizează modestia, un om din popor, cum se zice, care apără interesele României și ale românilor.

Ludovic Orban îşi aduce liberalii apropiaţi în Guvern. Nini Săpunaru, numit la Departamentul pentru pentru Relaţia cu Parlamentul

„Aşa am plecat ȋn februarie 2017 să câştigăm partidul. Din iunie 2017 Ludovic Orban a stopat picajul PNL-ului, i-a redat busola şi de acolo a ȋnceput o muncă de reconstrucţie fantastică. Nu a fost uşor să fii primul preşedinte ales al unei fuziuni dintre două partide de dimensiui egale.

Nu a fost uşor nici să gestionezi frustrările unora care nu acceptau că partidul lor (şi al meu) s-a topit sub greutatea brandului de 144 al PNL-ului istoric. Prin respectarea cuvântului dat, prin echilibru, seriozitate, consecvenţă, dar mai ales prin multă muncă, noul PNL, cu Orban la conducere, a reȋnvăţat să câştige.

Am câştigat alegeri parţiale, am câştigat alegeri europarlamentare, am câştigat o influenţă enormă ȋn favoarea României la Bruxelles, am câştigat lupta cu PSD şi pentru prima dată ȋn 30 de ani, PSD a ieşit pe locul doi ȋn alegeri şi tot pentru prima dată, un Guvern PSD a fost demis de opoziţie prin moţiune de cenzură", scria Cristi Barbu, în octombrie, pe pagina sa de Facebook, cu o lună înainte de alegerile prezidențiale, câștigate tot de candidatul PNL, Klaus Iohannis.

Cristi Barbu și-a început activitatea politică în 2008, atunci când a devenit primarul comunei Suhaia, județul Teleorman. În ciuda faptului că era un județ dominat de PSD, sub conducerea fostului lider social-democrat, Liviu Dragnea, liberalul Cristi Barbu a câștigat două mandate de edil al localității și a obținut rezultate peste PSD la alegerile parlamentare care au avut loc, în perioada 2008-2012. A lăsat moștenire consătenilor săi o biserică, o sală de sport, un teren sintetic, un dispensar, un cabinet stomatologic de nivel uropean. De asemenea, în mandatele sale de primar a pietruit drumuri și a lăsat în derulare proiecte de asfaltare și de introducere a rețelelor de apă, de gaze, dar și un iluminat public modern pe bază de LED. A reabilitat sediul primăriei și a înființat, chiar, o echipă de fotbal.