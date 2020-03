Ludovic Orban, anunţ despre Nicuşor Dan şi critici la adresa PLUS: "Nu ştiu ce va face Cioloş, Cioloş, e mai mult la Bruxelles"

"După părerea mea are 99 la sută şansa de a câştiga şi am să vă spun de ce: PNL-ul la ora actuală e umăr la umăr cu PSD-ul în Bucureşti. (…) Eu am ţinut cont de următorul lucru: Nicuşor Dan a fost subiectul unei decizii de desemnare la nivelul USR Bucureşti şi el a câştigat. El este desemnat de cei din USR, e adevărat ca independent, şi aici am apreciat că vrea să rămână independent. Aici a avut o atitudine corectă, firească într-o astfel de situaţie. Susţinerea lui Nicuşor Dan ne dă o garanţie a susţinerii USR-ului din Bucureşti. Nu ştiu ce va face Cioloş, Cioloş, e mai mult la Bruxelles. Decisivă e susţinerea PNL, atât timp cât USR Bucureşti îl vor sprijini pe Nicuşor Dan”, a afirmat Ludovic Orban duminică seară, la B1 TV.

Ludovic Orban a precizat că în luarea deciziei privind susţinerea lui Nicuşor Dan a făcut „o consultare mai sumară”, dar că are de partea sa „forţa argumentelor” legate de situaţia de fapt.

Orban a mărturisit că a discutat cu Dan inclusiv când actualul premier era candidat pentru Primăria Capitalei, dar şi după ce Nicuşor Dan nu a mai avut o funcţie de conducere în USR.

În ceea ce priveşte lista de consilieri, preşedintele PNL spune că sunt două variante: una care prevede liste separate ale PNL şi USR – PLUS pentru Consiliul General şi alta cu liste comune ale PNL şi ale alianţei formate din USR şi PLUS. "Ambele variante din punctul meu de vedere sunt rezonabile, acceptabile, în momentul în care am solicitat colegilor mei să mergem pe această variantă am solicitat pentru că mi se pare soluţia cea mai benefică pentru bucureşteni, mai puţin pentru PNL” , a susţinut liderul liberal.

Orban a mai spus că PNL are cinci posibili candidaţi „care fiecare poate să câştige”, dar nu oferă sută la sută „garanţia” unei victorii. El a dat exemplul campaniei electorale din anul 2016, Orban spunând, că atunci „PNL a făcut nişte greşeli, s-au bâlbâit cu Marian Munteanu, l-au desemnat pe Cătălin Predoiu care la sacrificiu a acceptat (…) şi asta a avantajat-o pe Firea” şi a spus că a preferat să pună interesul Capitalei şi al bucureştenilor pe primul loc.