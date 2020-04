Ludovic Orban anunţă noi reguli obligatorii după 15 mai: "Cetăţenii vor trebui să le respecte"

Ludovic Orban a anunţat că după 15 mai vor apărea noi reguli pentru angajații de la birou și pentru călătorii din transportul în comun.

„Pentru fiecare ridicare a unei masuri de restrictie vom stabili un set de masuri. De exemplu la locul de munca unde se lucraza in birouri, INSP cu inspectia de munca vor stabili un set de recomandari pentru angajatori privind organizarea lucrului in spatii inchise. In transportul public vom stabili cateva reguli pe care le vom face publice si atat companiile de transport cat si cetatenii vor trebuie sa le respecte. Vom face asta pentru fiecare ridicare de restrictie", a spus Ludovic Orban la Antena 3.

De asemenea, premierul a mai precizat că cei care nu îşi vor permite să-şi cumpere măşti le vor primi gratuit. Orban a anunţat că la Guvern se face o analiză pe fiecare măsură în parte, pentru o relaxare treptată a restricţiilor.

"Evoluția din ultimele zile ne dă semnale pozitive. Sigur că asta nu înseamnă că trebuie să ne relaxăm. Am crescut capacitatea de testare. Azi cred că este prima zi când numărul de persoane vindecate a depășit numărul de persoane infectate. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la măsurile de precauție. Se va renunţa gradual la măsurile restrictive începând cu data de 15 mai. Noi avem o analiză în curs de realizare pe fiecare măsură restrictivă. Am inventariat fiecare măsură și analizăm eliminarea fiecărei restricții din punct de vedere al riscului și o analiză din punct de vedere al efectelor economice și de altă natură", a mai spus Ludovic Orban.

