Ludovic Orban, despre legea pensiilor: Orice guvern are obligaţia să asigure resursele financiare pentru a plăti pensiile

"Noi am atacat legea pensiilor la CCR, Curtea ne-a dat parţial dreptate, ulterior ea a fost îndreptată în urma deciziei CCR. Şi, ca atare, ea a fost şi promulgată de preşedintele României. Orice guvern are obligaţia să asigure resursele financiare pentru a plăti pensiile. (...) Iar acest lucru îl va face şi guvernul liberal, după instalarea la putere a PNL. Suntem obligaţi, pentru că ştiţi că există decizii ale CCR în această privinţă, care nu pot fi încălcate. (...) Nu am obiceiul să comentez, dar pot să vă spun că PNL este partidul care a introdus cota unică de impozitare şi că, din punctul nostru de vedere, orice măsură care riscă să afecteze cota unică de impozitare este o măsură care poate provoca efecte extrem de negative în societatea şi în economia românească. Ca atare vreau să vedem proiecte, nu vorbe, că de lansări de zvonuri şi de fitile şi de testat temperatura apei cu degetul suntem sătui. Vrem să vedem proiecte clare din parte Guvernului. Dacă au probleme cu plata pensiilor, să vină cu soluţii, nu să lanseze tot felul de tiribombe pe piaţă", a spus Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.



El a amintit că PNL doreşte ca mecanismul de creştere a pensiilor să fie anual, iar majorarea acestora să se bazeze pe nişte date clare, realiste, din zona economică.



''De asemenea, noi ne dorim cu adevărat creşterea pensiilor, iar această creştere nu trebuie să fie pe hârtie. (...) Din punctul nostru de vedere, orice creştere a pensiilor trebuie să ducă la creşterea puterii de cumpărare, iar acest lucru nu se poate face decât în baza unei politici economie care să stimuleze toate motoarele de creştere economică, care să crească numărul de contribuabili la fondul de pensii şi care să sigure în acelaşi timp şi alimentarea Pilonului II de pensii. (...) Noi am atacat la CCR din mai multe motive - în primul rând nu am fost de acord ca pensionarul să fie cel care suportă faptul că angajatorul nu plăteşte contribuţia de asigurări şi statul nu face mimic pentru a recupera contribuţia de asigurări. (...) De asemenea, n-am fost de acord cu termenul excesiv de soluţionare a contestaţiilor la deciziile de pensionare, de 3 ani", a spus Orban, conform Agerpres.



Întrebat dacă PNL ia în calcul depunerea în toamnă a unei noi moţiuni de cenzură împotriva Guvernului, Orban a precizat: "Cu siguranţă atunci când vom avea sprijin şi vom considera că există posiblitatea de a obţine sprijin din exteriorul partidelor actuale din Opoziţie, vom depune moţiune de cenzură".



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii, adoptată de Camera Deputaţilor pe 26 iunie, în formă reexaminată, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale.