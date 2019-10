Articol publicat in: Politica

LUDOVIC ORBAN, înainte de consultări: "Eu sunt candidatul PNL la funcţia de premier. Avem deja construită arhitectura guvernului"

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Liderul liberal, Ludovic Orban, a declarat înaintea consultărilor de la Cotroceni că PNL are deja construit o arhiectură a unui nou guvern. Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, prin care i-a invitat la consultări, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Foto: presidency.ro "Am stabilit cu vicepreşedinţii să prezinte până luni programul sectorial pe fiecare domeniu de activitate. În primul rând vom lua măsuri corective li apoi măsuri pe termen mediu şi lung", a subliniat Ludovic Orban. Liderul liberal a precizat că militează pentru un număr maxim de 15-16 ministere în viitorul guvern. Legat de colaborarea cu partidul condus de Victor Ponta, Ludovic Orban a precizat că urmează să vadă poziţia oficială a fiecărei formaţiuni la consultările de la Cotroceni. "Sunt convins că preşedintele va veni cu o soluţie pentru România. Noi avem deja construită o arhitectură a unui nou guvern". Strategia liberalilor post-moţiune de cenzură, stabilirea componenţei delegaţiei care va reprezenta partidul la consultările de la Palatul Cotroceni şi mandatul acestei delegaţii, precum şi aspecte vizând campania pentru alegerile prezidenţiale constituie temele şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL care a început vineri la Palatul Parlamentului.



"Am stabilit o premieră în ultimii 30 de ani de democraţie şi de tranziţie, care sperăm să se încheie odată cu moţiunea de cenzură, anume am reuşit să dăm jos, ca Opoziţie, un guvern PSD. Niciodată în ultimii 30 de ani Opoziţia nu a reuşit să dea jos un urmaş al FSN, urmaş al fostului Partid Comunist, indiferent cum s-a numit el: FDSN, PDSR. Este prima dată când Opoziţia democratică reuşeşte să dărâme Partidul Comunist, travestit sub tot felul de haine mai moderne. (...) Cele 238 de voturi obţinute la moţiunea de cenzură au fost pentru a pune punct acestei guvernări. În evoluţia ulterioară a tuturor actorilor politici care au participat la acest efort de a opri PSD să facă rău României (...) va începe o perioadă de dialog, de consultare cu toţi posibilii parteneri pe care îi avem pentru a degaja o soluţie bună pentru România", a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, la începutul şedinţei BPN al PNL. De la ora 11:00 sunt aşteptaţi la consultări reprezentanţii Partidului Naţional Liberal.. Întâlnirea acestora cu şeful statului este precedată de o şedinţă a Biroului Politic Naţional al partidului pentru a stabili strategia în perioada următoare, echipa, care va reprezenta partidul în cadrul consultărilor de la Cotroceni şi de asemenea, mandatul pentru discuţii. În ceea ce prveşte propunerea de prim-ministru, lucrurile au fost lămurite imediat după moţiune chiar de preşedintele partidului, Ludovic Orban: ”Se ştie foarte bine că în cazul în care vom fi chemaţi să formăm Guvernul, propunerea Partidului Naţional Liberal pentru funcţia de premier este persoana preşedintelui Partidului Naţional Liberal, adică în persoana mea, Ludovic Orban”. loading...

