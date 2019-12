Ludovic Orban, mesaj de Anul Nou: "Sănătate, vise împlinite, viaţă frumoasă, belşug în casă"

Premierul Ludovic Orban a transmis, marţi, un mesaj de Anul Nou, în care vorbeşte despre intrarea într-un nou an şi un nou deceniu pe care le vrea "începutul unei perioade de normalitate şi de reală democraţie pentru România".

"Intrăm într-un an nou şi un nou deceniu, care îmi doresc să însemne şi începutul unei perioade de normalitate şi de reală democraţie pentru România. Să privim ceea ce lăsăm în urmă ca pe o pildă despre ce avem de făcut pentru a împlini cu adevărat visul de libertate, democraţie şi prosperitate, care i-a mobilizat pe români cu 30 de ani în urmă împotriva totalitarismului", a transmis, marţi, premierul Ludovic Orban.

Acesta a vorbit despre intrarea în noul an cu speranţă. "Întâmpinăm noul an cu speranţă şi încredere în drumul pe care ni l-am ales, din nou în marea familie europeană şi parteneri apreciaţi ai Alianţei Nord-Atlantice. Să ne bucurăm de tot ceea ce am reuşit împreună! Anul 2020 să vină cu sănătate, vise împlinite, viaţă frumoasă, belşug în casă şi mai bine pentru toţi. Un an nou fericit! La mulţi ani, tuturor românilor!", a mai transmis prim-ministrul.