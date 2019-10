Articol publicat in: Politica

Ludovic Orban: PNL este pregătit să intre la guvernare

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net Ludovic Orban, preşedibtele PNL, a declarat joi la România TV că PNL va milita pentru organizarea de alegeri anticipate, ca primă opţiune după moţiunea de cenzură. Dacă se ajunge la un acord cu partidele parlamentare, PNL este ăregătit să intre laguvernare. "Prima opţiune este organizarea de alegeri anticipate. Dacă nu se reuşeşte un acord politic cu partidele în acest sens, bineînţeles că PNL este pregătit să intre la guvernare", a declarat Ludovic Orban joi seară la România TV. Varianta unui guvern tehnocrat este cea mai puţin dorită, a mai arătat liderul liberal. "Povestea cu tehnocratia e o poveste care, s-a aratat de-a lungul vremii, nu produce rezultate. Nu sunt oameni tehnocrati, trebuie sa aiba oameni competenti. Eu cred ca problema nu e de guvern tehnocrat... In ceea ce ne proveste pe noi, in PNL sunt multi oameni competenti, putem forma un guvern foarte bun", a adăugat Orban. loading...

