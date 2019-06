Ludovic Orban vorbeşte despre TRĂDAREA de la moţiunea de cenzură. Liderul PNL anunţă episodul II în toamnă

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat, miercuri seara, la Digi24, că, dacă în toamnă va fi o ocazie, liberalii intenţionează să depună o nouă moţiune de cenzură, pentru că acesta este singurul instrument pe care îl are opoziţia pentru a opri un guvern.

"Moţiunea a picat pentru că au fost oameni care nu şi-au respectat promisiunile. Am avut înţelegeri cu foarte multi parlamentari. Aici îmi asum câteva lucruri, noi am tratat cu maximă seriozitate această moţiune de cenzură, am obţinut cel mai mare scor şi am fi obţinut un scor mult mai mare dacă era o prezenţă mai mare la vot, pentru că am avut absenţe, inclusiv dintre independenţii care erau cu noi, plus parlamentarii cu care am discutat individual şi care şi-au exprimat intenţia de a participa la vot şi a ne susţine nu au avut curaj să iasă din bănci. Pentru că a fost decizia luată şi la PSD şi la ALDE să-i ţină în bănci, chiar i-a ameninţat cu excluderea'', a explicat Ludovic Orban, după ce doar 200 de voturi au fost strânse pentru moțiune, când liderul PSD dădea asigurări, cu câteva zile înainte, că are cel puțin 215.

„Evident, dacă în toamnă vom avea o ocazie, vom depune moţiune de cenzură, pentru că ăsta este singurul instrument. Nu avem alt instrument pentru a opri o guvernare”, a declarat liderul PNL.

Orban a precizat că liberalii au tratat cu seriozitate moţiunea de cenzură.

„Noi, PNL, am tratat cu maximă seriozitate această moţiune de cenzură. Am obţinut cel mai mare scor şi am fi obţinut un scor mult mai mare în primul rând dacă era o prezenţă mai mare la vot, pentru că am avut absenţe. Nu noi. PNL a avut toţi parlamentarii prezenţi. Dar au mai fost absenţi, inclusiv dintre independenţii care erau apropiaţi de noi, plus foarte mulţi parlamentari cu care am discutat individual şi care şi-au exprimat intenţia de a participa la vot şi de a-şi exprima opinia nu au avut curajul să iasă din bănci”, a spus liderul PNL.

El a precizat că ALDE a mai primit nişte posturi de secretari de stat. Ludovic Orban miza pe 208-210 voturi „pentru”.

„Între 208 şi 210 voturi erau, în funcţie de prezenţă. A fost un lucru foarte ciudat. Au fost 212 oameni care şi-au anunţat prezenţa la vot, au votat efectiv numai 210, iar din 210 au votat pentru 200, adică o ciudăţenie. Noi am luat decizia să votăm la vedere, ca să nu existe niciun fel de dubii. Noi acum şi avem evidenţa parlamentarilor care nu au votat la vedere din parlamentarii opoziţiei, dar n-am mai vrut să fac niciun fel de critică. Noi îi considerăm parteneri pe cei cu care am pornit la această moţiune de cenzură şi ne dorim ca ei să fie partenerii noştri şi în continuare”, a spus Orban.

El a mai declarat că a fost criticat inclusiv de partenerii din opoziţie, dar că s-a abţinut să le răspundă.

„N-am dat niciun fel de răspuns, pentru că eu am minte. Pentru a putea face o schimbare care e absolut necesară în societatea românească, trebuie să trecem peste toate aceste să spunem rivalităţi. (...) M-am abţinut cu mare greutate, recunosc, să dau orice fel de răspuns”, a afirmat Orban.