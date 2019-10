Articol publicat in: Justitie

Luju.ro: Secţia specială a deschis dosar penal privind averea judecătorului Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Sectia pentru investigarea magistratilor a inceput urmarirea penala fata de judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel Bucuresti, pentru posibila savarsire a mai multor infractiuni, scrie Luju.ro, citand surse judiciare. Intre timp, judecatorul si-a dat demisia. Foto: luju.ro Sectia speciala ar fi deschis un dosar in care care Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran este cercetat pentru mai multe fapte care au legatura atat cu averea sa, cat si cu activitatea de magistrat. Din datele Luju.ro, judecatorul este cercetat pentru urmatoarele infractiuni: -art. 326 Cod Penal - fals in declaratii; -art. 12 lit. a) din Legea 78/2000 privind "efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale"; -art. 291 Cod Penal - trafic de influenta. Lumea Justitiei a cerut o confirmare oficiala de la Sectia speciala, insa nu a primit inca raspuns. Trebuie menționat că judecătorul și-a dat demisia din funcția de judecător la Curtea de Apel, pe care CSM i-a aprobat-o pe 3 septembrie. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul eliberare din funcția de judecător la Curtea de Apel București a lui Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran, prin demisie, pe 19 septembrie. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii de eliberare din funcţie, prin demisie, a domnului CORNELIU-BOGDAN ION-TUDORAN, judecător la Curtea de Apel Bucureşti. (8 voturi admitere, 1 vot respingere) In august 2019, Monitorul Justitiei dezvaluia ca anchetatorii SIIJ investigheaza modul in care judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran ar fi trecut pe numele fiului sau, Tudor Ion-Tudoran, un apartament situat in municipiul Sinaia, judetul Prahova, care ar valora peste 100.000 de lire sterline. O alta dezvaluire a fost facuta de jurnalistii de la România TV, care au filmat cu camera ascunsa o locuinta pe care fiul cel mare al judecatorului, Alexandru Ion-Tudoran, o prezenta drept locuinta persoanala pe care incerca sa o vanda (Click aici pentru a citi). Problema judecatorului Ion-Tudoran este ca din declaratiile sale de avere nu reiese o asemenea potenta financiara, care sa permita achizitionarea unui imobil de sute de 100.000 de lire sterline. Citeste mai mult pe Luju.ro loading...

