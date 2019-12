Luna plină în Gemeni 2019. Ce-ţi aduce Luna plină rece din 12 decembrie 2019

Pot aparea momente de izolare, de tristete, pot aparea tulburari in relatii sau derapaje financiare. Pot aparea sentimente de vinovatie, de neloialitate. Dar tot acest process karmic poate aduce un respect si un angajament mai mare. Pe de alta parte, insa, conjunctia dintre Venus si Pluto creste dramatic nevoia de afectiune, de iubire. Vrem sa impartasim iubirea la un nivel mai profund si mai intens. Ai grija, insa, sa nu manipulezi sau sa nu fii manipulate de altii. Pot aparea sentimente de posesivitate, gelozie, infatuare. Ai tendinta de a te indragosti de oameni periculosi care sa te faca sa suferi.

Varietatea condimenteaza viata!

Luna plina in Gemeni 2019, spre deosebire de ultima Luna plina din Taur, care indemna la senzualitate si calm, stimuleaza explorarea optiunilor. Aceasta Luna plina aduce romantism, mai ales ca Gemenii sunt un semn guraliv caruia ii place sa flirteze. Totodata, insa, Gemenilor le place sa fie constienti de ei insisi, sa traiasca prezentul. Gemenilor le place sa vorbeasca despre sentimentele lro direct, deci pregateste-te pentru o avalansa de cuvinte.

Luna plina in Gemeni 2019 iti da prilejul sa citesti o carte buna, sa asculti muzica preferata, sa meditezi, sa fii mai calm si sa-ti alungi negativismul din minte, sa fii mai obiectiv cand privesti o situatie.

Limpezeste mintea!

Luna plina in Gemeni 2019 marcheaza o balanta. Ce ai fi dorit vs. ce s-a implinit. Poate realitatea nu este tocmai ce ti-ai propus. Poate ti-a fost greu, poate ai avut alegeri dificile de luat, poate n-ai stiut ce sa faci. De-acum vei avea claritate si vei putea alege. Ramai flexibil, analizeaza si actioneaza.

Ce intrebari sa-ti pui?

Pot sa fac acest lucru in alt mod? Cate modalitati ar putea exista?

Care este cea mai logica solutie?

Care sunt alternativele? Ce alte optiuni am?

Ce trebuie sa invat, ce informatie imi mai trebuie?

Despre ce trebuie sa vorbesc?

Sunt prea rigid in anumite aspecte ale vietii mele?

Iau lucrurile prea in serios? Trebuie sa ma mai relaxez putin?

Mi-e frica sa-mi asum angajamente si responsabilitati? Chiar trebuie sa iau aceasta decizie acum?

La ce sa fii atent:

Tensiune nervoasa

Informatii in exces

Discriminare

Pierdere in amanunte inutile

Epuizarea energetica

Ce sa incerci:

Sa fii recunoscator pentru oamenii din viata ta

Sa pleci intr-o calatorie intr-un loc in care nu ai mai fost

Multitasking

Sa intalnesti oameni noi

Sa spui ce simti

Sa iti recastigi inocenta

Sa citesti, sa asculti, ca inveti ceva nou

Sa iti faci lista de cadouri pentru Mos Craciun si sa pleci sa inspectezi piata.

Sa iesi cu familia si cu prietenii

Sa dansezi

De de Luna plina rece?

Aceasta Luna plina de decembrie poarta numele de Luna plina rece sau Luna noptilor lungi. Amerindienii au denumit-o asa datorita faptului ca are loc iarna, in apropierea solstitiului din 21 decembrie, cand noptile sunt mai lungi si friguroase.

Ce aduce Luna plina in Gemeni 2019 pentru fiecare zodie

BERBEC

Lumea ta prinde viata, draga Berbec! Cuvintele zboara in toate directiile si jumatate din ele n-ai vrut sa le rostesti. Oricum nu esti omul care sa se gandeasca prea mult inainte sa vorbeasca, dar acest gen de onestitate este greu de gasit. Dureri din adancul sufletului ies la iveala prin intermediul cuvintelor care nu sunt intotdeauna cele mai potrivite. Urmeaza niste zile cu adevarat interesante. Au loc conversatii stimulante, pline de pasiune. Daca faci planuri de viitor, lasa-ti si partenerul sa contribuie la ele.

TAUR

Aceasta Luna plina este despre ce ai acumulat, draga Taur: posesiuni, bani, relatii, un renume. Ai ceea ce-ti doreti? Ai tot ce ti-ai visat? Daca nu, fa inventarul si vezi ce-ti lipseste, apoi actioneaza! Adu lumina in viata ta. Poate ca ai banii, dar au insemnat ei sacrificarea altor visuri si ambitii? Poate ca ai o retea de cunostinte, dar ai pe cineva apropiat sufletului tau? Decide ce e mai important pentru tine si seteaza-ti clar prioritatile.

