Mașina lui Cătălin Botezatu, făcută praf într-un accident rutier. Primele declaraţii ale designerului VIDEO

UPDATE: Mașina lui Cătălin Botezatu a fost implicată într-un accident rutier. Mai multe mașini au fost implicate, iar imaginile au apărut pe rețelele socializare. Creatorul de modă Cătălin Botezatu nu se afla în mașină în acel moment. Designerul a declarat că nu era în mașină, ci că îi împrumutase bolidul de lux unui prieten.

„Nu ma aflam in masina! Eu eram la filmari. Un prieten imi conducea masina. Un sofer a franat brusc, a franat si cel care imi conducea autoturismul, rotile s-au blocat si a ales sa loveasca usor un alt autoturism, ca sa evite o ciocnire mai grava. Nu a fost nimic grav, ci doar o simpla si banala tamponare fara victime", a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

Unul dintre bolizii de lux ai lui Cătălin Botezatu a fost implicat într-un accident rutier în Capitală, în urmă cu nu mult timp. Informația a fost făcută publică pe rețelele de socializare, acolo unde au fost distribuite și imagini cu consecințele accidentului.

Până la ora actuală, nu se cunoaște dacă creatorul de modă se afla în mașină în momentul producerii incidentului, scrie spynews.ro, care prezintă şi imagini de la accident.

Cătălin Botezatu, luptă dramatică pentru VIAŢĂ. Detalii de ultimă oră despre celebrul DESIGNER

Cătălin Botezatu a trecut prin momente grele în ultima perioadă. "Într-adevăr, în ultima perioadă, am trecut printr-o perioadă a vieții mele extrem de grea, printr-o cumpănă fantastică, pentru că, așa cum am povestit, am trecut razant, dar razant, pe lângă cea de care ne temem cu toții, dar care, la urma urmei, face parte din acest circuit al existenței noastre, moartea. Așadar, mi-a fost greu, pentru că nu este ușor să afli dintr-odată – spun dintr-odată, pentru că eu sunt un om care se controlează permanent, aș spune că sunt obsedat de analize, și de analize amănunțite – că am cancer. Stai liniștit așa și, dintr-odată, te trezești că, în urma unei simple analize și a unui simplu apendic inflamat, afli că ai o tumoare de natură cancerigenă, ai cancer. Efectiv, în momentul acela, poate alți oameni ar fi reacționat negativ, ar fi plâns, ar fi urlat. Eu doar am întrebat: „Care e următorul pas? Pentru că eu cred că, în astfel de momente, oamenii trebuie să fie pozitivi și să găsească soluții. Eu nu am privit boala asta ca pe una fatală. M-am și ferit să îi spun numele, spuneam că am niște tumori, că sunt niște celule rele, cred că era o formă de negare cumva în subconștientul meu", s-a confesat el într-un interviu pentru viva.ro.