Mădălina Ghenea, dezvăluiri incendiare! Ce s-a întâmplat între ea şi Cristiano Ronaldo: "Am stat 4 ore cu el, apoi a plecat imediat"

Mădălina Ghenea are o slăbiciune pentru jucătorii din Serie A, românca având o relație în trecut cu Mario Boriello (38 de ani), fost atacant la AC Milan, AS Roma şi Juventus.

Imaginile care i-au încins pe fani. Cum a fost surprinsă Madalina Ghenea la piscină FOTO

"Am filmat cu el o reclamă pentru un parfum și am rămas cu o impresie excelentă. Este un om de mare caracter, un familist convins. Dacă a încercat să-mi facă avansuri? Nu. Am stat patru ore cu Ronaldo, am filmat tot, iar apoi a plecat imediat. Un adevărat profesionist", a declarat Mădălina Ghenea la vremea respectivă pentru presa italiană.

Marco Borriello dezvăluie de ce nu a mers relaţia cu Mădălina Ghenea

Marco Borriello şi Mădălina Ghenea au trăit o poveste de dragoste cunoscută în tot showbizul din Italia. Borriello a fost foarte îndrăgostit de româncă, dar aceasta a lăsat de înţeles că ea a fost cea care nu şi-a mai dorit relaţia. Acum, la câţiva ani distanţă, Borriello pare că şi-a găsit liniştea în faţa modelului şi antreprenorului brazilian Sofia Resing. "Nimeni n-a reuşit să mă distragă de la fotbal. Ani de zile m-am gândit doar la cariera mea şi la distracţie. Acum încep să-mi doresc o parteneră stabilă şi mulţi copii", a declarat Marco Borriello.