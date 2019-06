Mafia locurilor de veci. Cum face primarul bani din morminte VIDEO

În cimitirul Smârda toată lumea știe ccum se vând locurile de veci. Preţul poate să trească chiar de 10.000 de lei, în cazuri excepţionale, spun localnicii. Localnicii sunt gata să-și vândă locurile de veci cu osemintele rudelor cu tot.

În cimitirul privat al primarului Nicolae Barbu afacerea duduie. Acesta a declarat însă pentru România TV: "Afacerea familiei mele vine dinainte de a fi eu primar. Familia mea are, în domeniul locurilor de veci un cimitir în municipiul Giurgiu. Niciodată nu am amestecat nici politicul în administrație, nici activitatea familiei în administrația locală. Dacă cineva are cea mai mică dovadă a acestui fapt, de încălcare a ceea ce am spus, în secunda doi îmi dau demisia", s-a justificat primarul Barbu.