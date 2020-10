Mai mult de jumătate din ţară, inclusiv Capitala, sub Cod galben de ceaţă densă

Până la ora 11:00, în zona joasă a judeţului Vâlcea se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. De asemenea, până la ora 10:00, ceaţa va persista în localităţi din judeţele Brăila, Ialomiţa, Argeş, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmboviţa, Constanţa, Tulcea, Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita şi Sibiu.



Până la ora 9:00 se află sub Cod galben de ceaţă judeţele Satu Mare şi Cluj, inclusiv Capitala, iar până la ora 8:00, zone din judeţele Gorj, Olt, Dolj, Botoşani, Suceava, Galaţi, Bacău, Neamţ, Iaşi şi Vaslui.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe drumurile naționale sau autostrăzi.

Ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri pe mai multe artere rutiere din rutiere din județe aflate în zonele centrală, de sud și sud-est ale țării, împrejurări în care recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza acestor condiții, să evite efectuarea depășirilor riscante, să crească distanța de siguranță dintre vehicule și să folosească luminile de ceață din dotarea autovehiculelor.

Circulația rutieră este închisă pe toată perioada sezonului rece pentru toate categoriile de autovehicule, pe DN 7C (Transfăgărășan), între kilometrii 104 (Piscu Negru) şi 130+800 metri (Bâlea Cascada), precum și pe DN 67C (Transalpina), între kilometrii 34+800 metri (Rânca) şi 79+200 metri(Curpat).

Rămâne oprit traficul rutier pe DN 15, pentru realizarea unor lucrări de reparații la magistrala 500 Ploiești - Vicșani, între stațiile de cale ferată Bacău și Itești, județul Bacău, la kilometrul feroviar 368+673 de metri, la trecerea la nivel cu calea ferată situată la intrarea în municipiul Bacău. Devierea traficului rutier pe relația Piatra-Neamț – București se realizează pe ruta DJ 119B (Hemeiuș-Mărgineni) – municipiul Bacău – DN 11 – DN 2T (centura municipiului Bacău) – DN 2.