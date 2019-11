Mama băiatului dispărut la Pecineaga, distrusă durere: "Poate l-a luat cineva cu o maşină. Sper să nu-şi bată joc de el"

Alexandra Păuleţ, mama copilului de 8 ani dispărut din Pecineaga, spune că fiul ei era trist şi probabil a plecat de acasă. Femeia a mărturisit, într-un interviu pentru Antena Stars, că se gândeşte la mai multe variante, însă cea mai plauzibilă este răpirea.

"Este posibil să îl fi luat cineva cu o maşină şi acum e ascuns pe undeva şi îi este frică să iasă. Să vină acasă... Am strigat toată seara, peste tot, dar nu am auzit nimic. Sper să nu-l fi luat nimeni, să îşi bată joc de el", a spus Alexandra Păuleţ.

Femeia nu crede că trupul copilului ei se află în bazinele de colectare a dejecţiilor provenite de la complexul zootehnic de creştere a porcilor, unde este căutat de două zile.

Părinţii lui Iulian sunt despărţiţi, iar băiatul a rămas în grija tatălui.

"Toată vina el o are. S-a recăsătorit şi nevasta lui nu avea grijă de copiii mei, doar de cel mic al lor. Toată ziua copiii mei erau pe străzi", acuză femeia.

Ea a afirmat că Iulian s-ar fi plâns unui coleg de faptul că mama vitregă îl bate şi că el s-a săturat.

"La mine nu putea să vină că îl lua tata şi îl bătea. Nu-i dădea voie nici să vorbească cu mine, vorbeam pe furiş. Ultima oară am vorbit acum o săptămână prin gardul şcolii. Mi s-a părut foarte supărat", a mai spus femeia.

Varianta răpirii este susţinută şi de tatăl băiatului. "Copilul se juca pe stradă cu rolele şi când am trecut pe lângă el pe drum i-am zis să meargă acasă. După 15 minute când am revenit el nu mai era pe drum. Am început să-l caut. De obicei el nu pleca de acasă, se juca în curte şi pe stradă în faţa porţii, dar mai departe nu a plecat niciodata de acasă. Probabil a fost influentat de cineva sau ademenit undeva, luat si dus", a declarat tatăl copilului la România TV.

Iulian Alexandru Biţică are 8 ani şi este din comuna Pecineaga. Băiatul a dispărut sâmbătă după-amiază, chiar din fața casei sale. Părinții au alertat imediat autoritățile care au demarat o amplă misune de căutare.

"Din primele verificări s-a stabilit faptul că acesta a dispărut în jurul orei 15.00, din faţa locuinţei, unde se afla la joacă", au precizat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Au fost declanşate activităţi de căutare. Duminică seara, polițiștii au găsit rolele băiatului pe o stradă situată la mai puțin de un kilometru distanță de locuința acestuia. De două zile, copilul este căutat în bazinele de colectare a dejecţiilor provenite de la complexul zootehnic de creştere a porcilor, de lîngă Pecineaga.