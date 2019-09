Mama Luizei Melencu se va prezenta, luni, la IGPR. Femeia a acceptat să i se recolteze probe biologice pentru un nou test ADN

Mama Luizei Melencu, Monica, a fost de acord să i se recolteze probe biologice pentru un nou test AND. Femeia a pus însă anumite condiţii. Una dintre ele este ca avocatul Tonel Pop să fie de faţă la recoltarea probelor. De asemenea, ea cere să fie transportată la Bucureşti de către organele de anchetă.

"Am luat o hotărâre după ce domnul avocat Tonel Pop a insistat să mă supun noii recoltări de probe biologice şi să mă consult cu familia în acest sens. După îndelungi discuţii cu familia, am hotărât să fiu de acord cu condiţiile următoare: să fie de faţă domnul avocat Tonel Pop la recoltare şi să fiu dusă cu maşina la Bucureşti pentru recoltare de către organele de anchetă pentru că nu am posibiliăţi materiale", a declarat Monica Melencu.

Femeia a explicat că familia sa nu se poate "lupta cu sistemul".

"Nu avem cum să ne luptăm cu sistemul şi trebuie să cedăm în acest moment. Foarte greu s-a lăsat convins tatăl meu", a mai spus femeia.

Mamam Luizei a mai spus că va ataca în instanţa decizia judecătorilor care o obligă să ofere această nouă probă şi a reclamat faptul că au fost "trataţi ca ultimii oameni".

Mai mulţi jandarmi şi poliţişti s-au prezentat, vineri după-amiază, în localitatea Dioşti, la locuinţa familiei Melencu, pentru a o duce pe mama Luizei la DIICOT, urmând să îi fie prelevate noi probe biologice.

Femeia a refuzat să meargă, iar bunicul fetei a ameninţat că îşi dă foc şi şi-a turnat combustibil pe haine. Bărbatul a suferit pusee de hipertensiune, ambii fiind transportaţi la spital.

Poliţia Română a anunţat, vineri seară că mandatul de aducere nu a putut fi pus în aplicare, dată fiind starea de sănătate a femeii, confirmată de medicii de la Spitalul Judeţean Craiova.

Poliţia a descins din nou la casa familiei Melencu. Mama Luizei s-a ascuns la o altă adresă