Mama Luizei, umilită la Poliţie: "Mi-au zis, ai intrat, nu mai ieşi. Te luăm cu forţa". Medicul care o însoţea a izbucnit în lacrimi

Bunicul şi mama Monicăi Melencu sunt încă şocaţi de experienţa avută la Institutul Național de Criminalistică şi se consideră umiliţi. Bunicul Luizei a explicat la România TV: "Cât voi trăi eu pe pământul asta nu o să am liniște niciodată. Am fost târâți cu forță să i se preleveze probele fiicei mele . Am mers sub presiune, am fost forțați. Am dat și peste oameni buni. Geneticianul a vrut să ne explice dar am dat peste un comisar Ciobanu... Ciobanu tot Cioban rămâne.

L-am întrebat ce se întâmplă dacă refuzăm să dăm probele. A zis că ne forțează și tot o să le ia. Geneticianul a mers cu mine la baie când am simțit că mi-e rău și a început să plângă. A realizat că ceva nu e în regulă. Geneticianul a încercat să ne spună, dar Ciobanu a intervenit foarte aspru, a zis că el e șeful și face ce vrea".

La rândul ei, mama Luizei a declarat că a fost traumatizată şi umilită la IGPR. "Domnul doctor a încercat să ne explice despre ce e vorba, dar nu a fost lăsat. La un moment dat a fost ca un fel de avertisment. "Ai intrat nu mai ieşi. Te luăm cu forţa", aşa mi-a spus domnul comisar Ciobanu. Acel domn doctor avea lacrimi în ochi şi ne explica, dar nu a fost lăsat. Trebuia să-l lase să ne explice, sunt termeni pe care poate nu îi înţelegem. Domnul comisar a sărit peste domnul doctor şi a început el să ne explice, dar nu ştiu dacă era el în măsură să ne explice, atâta timp cât era într-un laborator. Acest test nu am vrut să-l dau, o spun să audă toată ţara, m-am simţit obligată", a declarat Monica Melencu, la România TV