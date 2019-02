Mamă, te urăsc! Ce să faci şi ce să NU faci când copilul spune cuvinte care jignesc şi dor?

"Te urasc! As vrea sa mori!". Poate fi ceva mai dureros pentru un parinte decat sa auda aceste cuvinte din gura propriului copil? Cuvintele lovesc ca un pumnal care sfasaie inima. Copilul pe care il iubesti atat de mult, pentru care ai sacrificat multe in viata ta, este acum in fata ta si iti spune verde in fata "Esti cea mai rea mama din lume!" sau "Abia astept sa plec din casa asta. Nu va mai suport!".