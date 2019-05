Managerul de campanie al preşedintelui Donald Trump a fost plătit pentru un discurs ţinut în România

Cu o zi înainte ca Robert S. Mueller, consilier special, să depună raportul la Departamentul de Justiţie, luna trecută, Washingtonul era nerăbdător să afle ce conţine privind legăturile dintre campania lui Donald Trump din 2016 şi oficiali străini. Managerul campaniei din 2020 a lui Trump se afla peste Ocean, ţinând un discurs plătit în faţa unor politicieni români, potrivit news.ro.



Analiştii spun că vizita lui Parscale nu încalcă nicio lege, atâta timp cât el nu face lobby în Statele Unite pentru clienţi străini fără să anunţe. Experţii în etică au spus că orice ban care îşi schimbă proprietarul între cetăţeni străini şi oficiali de campanie a creat un curs de potenţiale riscuri. Unii avocaţi s-au arătat îngrijoraţi că angajamentul lui Parscale - care a primit o mică atenţie în afara României la acel moment - este un semn că abordarea din campania din 2016 a lui Trump referitor la contacte străine se va putea repeta în 2020.



„Aparenţele sunt înspăimântătoare”, a declarat Richard Painter, fost avocat al preşedintelui George W. Bush. „Ai putea crede cu siguranţă că un manager de campanie nu ar lua bani de la străini în mediul politic”.



Trump nu le-a interzis oficialilor campaniei lui să ia bani din surse străine, iar ei au refuzat să comenteze despre schimbările făcute. Parscale nu a spus cu cât a fost plătit în România. Călătoria a fost sponsorizată de omul de afaceri român Adrian Thiess. El nu a dat nici detalii legat de felul în care îşi alege angajamentele din străinătate. Parscale este listat în Worldwide Speakers Group. Pe site-ul acestei organizaţii, onorariul lui este între 15.000 şi 25.000 de dolari şi el este promovat ca director digital media în campania lui trump din 2016, potrivit news.ro.

Citeşte şi Donald Trump a minţit de 10.000 de ori de la momentul învestirii în funcţie. Raport The Washington Post



Din 2016, Parscale a vorbit la conferinţe din Portugalia, Monaco şi Croaţia. Purtătoarea de cuvânt a campaniei lui Trump, Kayleigh McEnany, a subliniat că Parscale a călătorit „ca cetăţean particular”.



Oameni din campaniile principalelor partide au participat la întâlniri în străinătate şi au susţinut discursuri, dar, în mod caracteristic, după ce campania s-a încheiat. Nici şeful de campanie a lui Clinton din 2016, Robby Mook, nici cel al campaniei lui Obama din 2012, Jim Messina, nu au ţinut discursuri plătite - în ţară sau străinătate - în timp ce îşi desfăşurau campania. Nici membri ai echipelor de campanie pentru partidul Republican, news.ro.



John Weaver, strateg de campanie pentru unii ca George H.W. Bush şi senatorul John McCain, a spus: „Nu am auzit niciodată de aşa ceva. Sunt prea multe posibilităţi să existe conflicte”. „Nu am ştiut multe” despre România înainte, a spus Parscale la Antena 3 în timpul vizitei. „România pare a fi o ţară foarte pro-Trump şi una pro-americană şi de asta este o onoare să mă aflu aici”.



Deşi România este aliată a SUA, membră a Uniunii Europene şi orientată împotriva Rusiei ca membru al NATO, mai scrie The Post, a fost criticată pentru încercări de a slăbi independenţa justiţiei şi etichetată de Transparency International drept una dintre cele mai corupte ţări din Europa. Liderii de aici au decriminalizat corupţia la nivel mic între oficialii guvernului. Recent, Parlamentul a aprobat o nouă lege care ar şterge cazierul politicienilor de top, în ciuda protestelor procurorilor, judecătorilor şi organizaţiilor civile.



Thiess a refuzat să spună câţi bani a plătit pentru vizită, care a fost promovată de McCann - Thiess Conferences. „Evident că există un cost al găzduirii lui aici, dar asta e tot. Nu pot vorbi despre alte detalii legale”, a mai spus el, informează news.ro.



Între cei pe care Thiess i-a mai primit în România se numără fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov, Robert O’Neill, fost membru în forţele speciale ale Marinei SUA, care spune că l-a ucis pe Osama bin Laden, şi pe fizicianul american Kip Thorne, laureat Nobel.